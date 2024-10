LEGO Star Wars bei MediaMarkt im Preisfall: Sichert euch gleich zwei Millennium Falcon im Angebot

Star Wars gehört zu den beliebtesten LEGO Kooperationen und Fans können sich jetzt auf einige Sets im Angebot freuen. Auch andere LEGO-Sets zu beliebten Filmen sind mit Rabatten ausgestattet.

MediaMarkt haut aktuell gleich mehrere LEGO-Sets mit Filmbezug zu Schnäppchenpreisen raus. Da darf natürlich auch Star Wars nicht fehlen. Gleich zwei verschiedene Bausätze gibt es von dem beliebten Millennium Falcon im Angebot, womit ihr sowohl für die helle als auch für die dunkle Seite der Macht ausgestattet seit.

LEGO Star Wars Millennium Falcon als Sammlerstück Deal Zu MediaMarkt

LEGO Star Wars mit hellem und dunklen Millennium Falcon im Preissturz

Preislich geht es in den Sturzflug mit dem Millennium Falcon * aus der Starship Collection. Das Sammlerstück für Erwachsene umfasst 921 Teile und kommt mit einem baubaren Ständer, auf dem die detailgetreue Nachbildung im mittleren Maßstab besonders gut zur Geltung kommt.

Wer auf Figuren nicht verzichten mag, sollte sich den Dunklen Millennium Falcon * aus der Rebuild the Galaxy-Reihe ansehen. Hier erhaltet ihr sechs Filmcharaktere in einem völlig anderen Look, denn die Seiten haben sich getauscht, so sitzt Jar Jar Binks als Bösewicht auf dem herausnehmbaren Thron. Mit 1.579 Teilen ist das Set sehr umfangreich und besitzt mehrere bewegliche Elemente.



Weitere Star Wars Sets bei MediaMarkt im Angebot

Durchs Weltall rasen könnt ihr auch mit dem LEGO Bausatz Flucht mit dem BARC Speeder *. Das Set mit drei Figuren entstammt einer Szene aus der 3. Staffel von The Mandalorian. Actionreich wird es mit Das Entern der Tantive IV *. Hier tragen Darth Vader und seine Sturmtruppler ein Duell mit den Rebellen aus, wie sie es schon in Star Wars: Eine neue Hoffnung gezeigt haben. 502 Teile umfasst das Set mit sieben Figuren.

Noch mehr Blockbuster als spannende LEGO-Sets zum Schnäppchenpreis

LEGO erschafft die berühmten Sets aus den Filmen zum Leben. Egal ob als Sammlerstücke für Erwachsene oder als Sets zum Spielen – bei MediaMarkt findet ihr zurzeit eine große Auswahl an reduzierten Modellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.