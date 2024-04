Lego Star Wars im Amazon-Preisfall: Der Millenium Falcon und mehr beliebte Sets im günstigen Angebot

Viele Lego Star Wars Sets gibt es aktuell bei Amazon im Angebot. Darunter befinden sich auch neue Sets, die anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum von Lego Star Wars erst letzten Monat erschienen sind.

Bereits seit 1999 gibt es die Kooperation von Lego und Star Wars. Anlässlich dieses Jubiläums hat Lego im März neue Sets herausgegeben, weitere werden im Mai erscheinen. Bei Amazon gibt es auf die Jubiläums-Ausgaben und auch auf viele andere Lego Star Wars Sets jede Menge Rabatte. Darunter auch auf der beliebte Millenium Falcon *, der um 168 Euro reduziert ist.

Lego Star Wars Millennium Falcon Deal Zu Amazon

Lego Star Wars: legendäre Raumschiffe im Angebot

Der Millenium Falcon * gehört mit einer Größe von 60 mal 83 cm und 7.541Teilen zu den größten und detailreichsten Bausets von Lego. Alleine die Figuren sind legendär und repräsentieren die Crew der alten und neuen Filme. Enthalten sind Han Solo in jung und in alt, C-3PO, Chewbacca, Prinzessin Leia, Rey, Finn, BB-8, ein baubarer Mynock und zwei baubare Porgs.



Etwas kleiner und auch schonender für den Geldbeutel ist der Millenium Falcon * zum 25. jährigen Jubiläum. Das ebenfalls sehr authentische Set besteht aus 921 Teilen und vielen Details wie Cockpit, Heckantrieb und Kanonen. Zu dem beliebten Modell gehört auch ein baubarer Ständer samt Infotafel und einem speziellen Stein zur Feier des 25-jährigen Jubiläums.

Amazon Tantive IV

Ein weiteres Sternenschiff aus der Jubiläumsreihe gibt es mit dem Tantive IV *, das ihr zusammengebaut ebenfalls auf einem Ständer zur Schau stellen könnt. Hier kommen die elf Triebwerke und die Turbolaser besonders gut zur Geltung. Auf das 654-teilige Bauset spart ihr 23 Prozent.



Weitere Sammlerstücke: Die Star Wars Helme

Bewegliche Lego Star Wars Sets für Groß und Klein

Auch für Einsteiger:innen oder Kinder gibt es zahlreiche Angebote, darunter findet ihr auch die beliebte Star Wars Figur R2D2 *. Der Kopf des detailgetreuen Modells ist um 360 Grad drehbar und ihr könnt an R2D2 auch ein Sehrohr und weiteres Werkzeug befestigen. Im Jubiläums-Set enthalten ist außerdem die Darth Malak Figur.

Ein weiteres bewegliches Modell ist der AT-TE Walker *. Nicht nur die Beine könnt ihr bewegen, sondern auch die Blasterkanone hochfahren. Hinter dem abnehmbaren Cockpit findet ihr zwei detaillierte Clone Trooper-Kabinen. Zum Spielen laden auch die fünf Figuren des 212. Angriffbataillons ein, zusätzlich enthält das Lego Set drei Kampfdroiden und den zusammenbaubaren Zwergspinnendroiden. Auf das umfangreiche Set spart ihr 42 Euro.

Alle Sets könnt ihr auch mithilfe der praktischen Lego Builder App zusammensetzen. Die hält eure Baufortschritte fest und zeigt euch die Abschnitte in einer 3D-Ansicht an, in die ihr auch hereinzoomen könnt. Besonders praktisch ist die Gemeinsam bauen-Funktion. Die App gibt jedem Bastler eine eigene Aufgabe, sodass ihr auch große Projekte übersichtlich als Team zusammensetzen könnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.