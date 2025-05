Let's Dance-Halbfinale: Diese 4 Promis kämpfen um den Einzug ins Finale

Die aktuelle Staffel von Let's Dance befindet sich auf der Zielgeraden. Nur noch vier Paare kämpfen um den Sieg. Welche Promis im Halbfinale sind, könnt ihr hier nachlesen.

Die Spannung steigt: Das Halbfinale von Let's Dance steht vor der Tür und nur noch wenige Promis kämpfen um den Einzug ins große Finale. Woche für Woche haben sie das Publikum mit spektakulären Tänzen begeistert – jetzt wird es ernst. Wer hat es bis hierher geschafft und steht kurz vor dem Titel "Dancing Star 2025"? Wir stellen euch die verbliebenen Stars im Halbfinale vor.

Let's Dance-Halbfinale: Diese Promis kämpfen um den Einzug ins Finale

Insgesamt 14 Promis traten mit ihren Profitänzern bei Let’s Dance an und Woche für Woche entschieden die Zuschauenden, wen sie in der nächsten Show sehen wollen. Für das Halbfinale stehen nur noch 4 Tanzpaare auf dem Parkett und müssen ganze dreimal zeigen, was sie können.

Auf sie wartet der "Impro-Dance even noch more extreme", bei dem jedes Paar einen Tanz zugelost bekommt, 90 Sekunden für einen Outfitwechsel und weitere 30 Sekunden Zeit für ein kurzes Training. Spontanität und Schnelligkeit sind gefragt. Zusätzlich muss jeder Promi zwei verschiedene Tänze zeigen.

Diese 4 Promis tanzen im Halbfinale und welche Tänze sie performen:

Fabian Hambüchen: Der Turner tanzt mit Anastasia Maruster den Contemporary zu "Let’s Hurt Tonight" von One Republic UND Cha-Cha-Cha zu "Sway" von Michael Bublé

Der Turner tanzt mit Anastasia Maruster den Contemporary zu "Let’s Hurt Tonight" von One Republic UND Cha-Cha-Cha zu "Sway" von Michael Bublé Selfiesandra: Die Influencerin tanz mit Zsolt Sándor Cseke den Tango zu "Dernière Danse" von Indila UND Salsa zu "Mayores" von Becky G

Die Influencerin tanz mit Zsolt Sándor Cseke den Tango zu "Dernière Danse" von Indila UND Salsa zu "Mayores" von Becky G Diego Pooth: Der Sohn von Verona Pooth tanzt mit Ekaterina Leonova den Tango zu "De Vidrio" von Tipica Messiez UND Salsa zu "Finesse" von Bruno Mars

Der Sohn von Verona Pooth tanzt mit Ekaterina Leonova den Tango zu "De Vidrio" von Tipica Messiez UND Salsa zu "Finesse" von Bruno Mars Taliso Engel: Der Para-Schwimmer tanzt mit Patricija Ionel den Langsamer Walzer zu "Are You Lonesome Tonight" von Barry Manilow UND Paso Doble zu "Für Elise" von Beethoven

Wann läuft das Halbfinale von Let’s Dance?

Wer wissen möchte, welcher Promi sich ins Let's Dance-Finale tanzt, der sollte heute Abend einschalten. Um 20:15 Uhr gibt es das Halbfinale auf RTL zu sehen und parallel im Livestream bei RTL+.