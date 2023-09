Letzte Chance: Disney+ gibt es gerade deutlich (!) günstiger, aber ihr müsst schnell sein

Wenn ihr Mega-Hits wie Ahsoka, Guardians of the Galaxy 3 oder Avatar 2 streamen wollt, bevor Disney+ ab November 2023 teurer wird, habt ihr jetzt die letzte Gelegenheit. Spart bis zu 77 Prozent auf ein Abo des Netflix-Konkurrenten.

Nachdem Netflix seine Preise erhöht hatte, zieht Disney+ bald nach. Ab November 2023 gelten neue Abo-Modelle, bei denen ihr für einige der bisherigen Features des Standard-Abos eine Premium-Mitgliedschaft für 11,99 Euro pro Monat abschließen müsst.



Doch es gibt zwei Tricks, wie ihr die neuen Preise umgehen könnt. Entweder seid ihr schon Bestandskund:innen, dann zahlt ihr weiterhin die alten Preise, solange ihr nicht kündigt. Für alle, die gerade kein aktives Abo haben, gibt es jetzt ein Top-Angebot, dass ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Disney+ noch richtig günstig streamen, bevor es teurer wird – so geht's

Wenn ihr euch jetzt anmeldet, zahlt ihr nur 1,99 Euro pro Monat für die ersten drei Monate eurer Mitgliedschaft. Danach springt der Preis auf 11,99, der Preis des neuen Premium Abos. Perfekt, wenn ihr nur mal kurz die zweite Staffel von Loki nachholen wollt oder gerne herausfinden möchtet, was an dem Ahsoka-Hype so dran ist.



Alternativ könnt ihr euch ein Jahresabo für nur 89,90 Euro sichern und zahlt so nur 7,49 Euro. Damit ist das Jahresabo das beste Disney+-Angebot seit Langem. Es ist auch fraglich, ob es jemals wieder so ein gutes Angebot geben wird.

Egal, wie ihr euch entscheidet, ihr bekommt die geballte Ladung Disney-Content und der kann sich mittlerweile echt sehen lassen. Star Wars blüht wieder richtig auf. Nachdem The Mandalorian schon gezeigt hatte, dass viele erzählenswerte Geschichten in dem Sci-Fi-Universum schlummern, ist Star Wars: Ahsoka tatsächlich die erhoffte Rückker zu alter George-Lucas-Form. Unser Redakteur Jan Felix Wuttig schwärmt: "[...] endlich sieht eine Star Wars-Serie nach Kino aus".

Avatar 2 und weitere Top-Filme

Ebenso empfehlenswert sind einige, die relativ früh nach ihrem Kino-Run auf Disney+ erschienen sind. Neben dem Sci-Fi-Überepos Avatar 2: The Way of Water könnt ihr jetzt auch Guardians of the Galaxy 3 streamen, der etwas schaffte, was lange kein Marvel-Film mehr hinbekommen hat

Bis zum 20. September habt ihr noch Zeit, das Angebot wahrzunehmen. Das Angebot gilt sowohl für neue Abonnent:innen als auch wiederkehrende Kund:innen. Wenn ihr ein bestehendes Abo habt, zahlt ihr immerhin weiterhin nur 8,99 pro Monat.

