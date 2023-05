Überfälliger MCU-Triumph: Guardians 3 schafft, was seit 5 Jahren keinem Marvel-Film mehr gelungen ist

Guardians of the Galaxy 3 schiebt sich in eine Liga mit Avengers 1, Iron Man und Black Panther. Der Marvel-Film konnte am vergangenen Wochenende eine Marke aufstellen, die viel über seine Qualität aussagt.

Nach einem Stotterstart frisst der Marvel-Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 die Kino-Charts auf. Seit vorletzter Woche läuft der Abschluss der Trilogie in den Kinos. Kritiken und Fan-Reaktionen waren überwältigend. Nur die Einnahmen blieben etwas unter den Erwartungen. Das eher mäßige erste Wochenende machten Rocket Raccon, Nebula und Star Lord im zweiten Durchgang wett. Mehr noch: James Gunns Regie-Arbeit bewegt sich in der MCU-Elite.

Die Einnahmen: So gut lief es für Guardians of the Galaxy 3

Normalerweise starten Marvel-Filme stark und verlieren dann am zweiten Wochenende deutlich. Ein jüngeres Beispiel: Ant-Man and the Wasp: Quantumania spielte an seinem zweiten Wochenende 70 Prozent weniger ein als am ersten.

Guardians of the Galaxy 3 verbuchte dem Hollywood Reporter zufolge am vergangenen Wochenende ein Ergebnis von 60,5 Millionen US-Dollar an den nordamerikanischen Kinokassen

Warum sind die Zahlen so bedeutsam? Bei Moviepilot liegt Guardians 3 aktuell bei einer überragenden 8.1-Wertung. Ein eher zarter Rückgang der Einnahmen spricht immer für die Qualität eines Films, denn die Mundpropaganda fängt den nachlassenden Start-Hype auf.

Guardians of the Galaxy 3 in einer Liga mit Avengers und Iron Man

Mit diesen Zahlen bewegt sich Guardians 3 in einer Liga mit beliebten MCU-Größen wie Avengers 1, Iron Man und Black Panther. Tatsächlich schaffte zuletzt Black Panther einen Rückgang von 50 Prozent oder weniger – und das ist mittlerweile 5 Jahre her. Überhaupt schafften im MCU neben Guardians 3 nur 5 Filme Marken in dieser Region.

Black Panther (45 Prozent)

Thor (47 Prozent )

Doctor Strange (49 Prozent )

Iron Man (50 Prozent )

The Avengers (50 Prozent)

Insgesamt steht Guardians 3 nun bei 528,8 Millionen US-Dollar Einnahmen weltweit.



Worum geht es in Guardians of the Galaxy 3?

Peter 'Starlord' Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (im Original gesprochen von Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn) und Groot (Vin Diesel) sind über den Verlust von Gamora (Zoe Saldana) immer noch nicht hinweggekommen. Denn das, was in den Infinity-Kriegen gegen Thanos zurückgekommen ist, ist nicht ihr einstiges Teammitglied.

Mehr zu Guardians 3:

Nun versuchen die verbliebenen Guardians of the Galaxy, sich an ihr neues Leben auf dem Planeten Knowhere zu gewöhnen. Doch dann meldet sich Rockets Vergangenheit zu Wort und Peter muss seine Team-Kollegen auf eine Mission führen, die bei ihrem Scheitern zur Auflösung ihrer Truppe führen könnte. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel.