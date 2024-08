LG 400-Watt Soundbar mit Subwoofer zum Bestpreis sichern: Dolby Atmos und DTS:X für euer Heimkino

LGs 2024 erschienene Soundbar mit Subwoofer gibt es jetzt bei MediaMarkt zum Bestpreis. Erlebt raumfüllenden 3D-Klang mit Dolby Atmos und DTS:X der euer Heimkino aufs nächste Level hebt.

Bei MediaMarkt findet bis zum 19. August die LG Brand Week * statt, was zu zahlreichen günstige Angebote des koreanischen Herstellers führt. Bei den Soundbars sticht die LG DS70TY mit Subwoofer * heraus, die ihr hier zum Bestpreis bekommt. Es lohnt sich auch eine kostenlose MediaMarkt-Mitgliedschaft, damit ihr den zusätzlichen Rabatt von 25 Euro bekommt. Dadurch fällt der Preis für die Soundbar auf günstige 284 Euro.



Auch Amazon bietet die LG DS70TY * zum Bestpreis an, jedoch habt ihr hier eine deutlich längere Versandzeit von 3 bis 7 Monaten.

LG DS70TY Soundbar: Starker 3D-Klang für euer Heimkino

Erst in diesem Jahr brachte LG die neue 3.1.1-Dolby Atmos-Soundbar heraus, die durch einen kabellosen Subwoofer ergänzt wird, der für kräftige Bässe sorgt. Das 400 Watt starke System sorgt für Kinosound in den eigenen vier Wänden. Der Upfiring Speaker wirft den Sound an die Decke, wodurch ihr raumfüllenden 3D-Klang mit Dolby Atmos und DTS:X erleben könnt.

Mit der intelligenten AI Sound Pro Technologie werden Inhalte erkannt und der Sound genre-gerecht angepasst, egal ob basslastiger Actionfilm oder dialoghaltiges Arthouse-Kino. Auch bei TV und Musikinhalten werden hier optimal wiedergegeben.

Wer schon einen LG Fernseher besitzt, profitiert noch mehr von der DS70TY *, denn die kann mit TV Sound Share den Prozessor eures LG TV-Geräts mitnutzen und so beide Geräte aufeinander abstimmen. Wem das nicht reicht, kann das Soundsystem mit den kompatiblen LG SPT8-S 2.0 Rücklautsprechern * erweitern, die sich bei MediaMarkt ebenfalls im Angebot befinden.

Verbinden lässt sich die Soundbar kabellos über Bluetooth und WLAN, außerdem gibt es mit HDMI und USB auch analoge Anschlussmöglichkeiten. Optisch macht die 95 cm lange Soundbar einiges her, dir für Fernseher ab 50 Zoll empfohlen wird.



Günstige Altnative: LG Soundbar mit Subwoofer unter 200 Euro

Wer nach einer günstigeren Alternative sucht, sollte sich die LG DS40Q * Soundbar ansehen, die es ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot gibt. Schon für unter 200 Euro bekommt ihr die Soundbar mit Subwoofer. unter 200 Euro

Das 300 Watt starke Soundsystem ist mit Sprachsteuerung ausgestattet. Für den günstigen Preis gibt es ebenfalls einen guten Sound, der den TV-Speaker verbessert, allerdings müsst ihr hier auf Dolby Atmos und DTS:X verzichten.

