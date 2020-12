Liam Neeson wie ihr ihn kennt: Er legt sich wieder mit den Killern eines Drogenkartells an

Seit 96 Hours ist Liam Neeson im Action-Geschäft und er will noch nicht in Rente gehen. Der Trailer zu seinem neusten Streich The Marksman beweist es.

Vor über 12 Jahren begann die Action-Karriere von Liam Neeson mit dem ersten Teil der 96-Hours-Reihe. Seitdem ist der mittlerweile 68jährige Darsteller regelmäßig mit Fäusten und/oder Schießwaffen unterwegs und hat sich eine solide Genre-Fanbase aufgebaut.



Auch sein neuester Film The Marksman ist im Actiongenre angesiedelt. Wir ihr in dem Trailer sehen könnt, erwartet euch ein Liam Neeson wie er leibt und lebt: knallhart und moralisch integer, schlagkräftig, aber auch warmherzig.

Nichts Neues also, könntet ihr meinen. Der The Marksman-Trailer zeigt euch einen, wir ihr ihn kennt. Wer sich an dem Schauspieler noch nicht satt gesehen hat, den erwartet ein actionreiches Roadmovie über eine ungewöhnliche Freundschaft.

Schaut auf den ersten Trailer zu The Marksman mit Liam Neeson!

The Marksman - Trailer (English)

Das ist die Handlung von The Marksman mit Liam Neeson

Der Arizona-Rancher Jim Hanson (Liam Neeson), ein ehemaliger Scharfschütze der Marineinfanterie, versucht, seinen Lebensunterhalt im Grenzgebiet zu verdienen und wehrt sich gegen Räumungsbefehle. Aber alles ändert sich schlagartig als er Zeuge wird, wie der 11-jährige Migrant Miguel (Jacob Perez) mit seiner Mutter Rosa (Teresa Ruiz) vor den Mördern des Drogenkartells flieht.

Nachdem er in eine Schießerei verwickelt wird, fleht die sterbende Rosa ihn an, ihren Sohn in Sicherheit zu ihrer Familie nach Chicago zu bringen. Jim widersetzt sich seiner Cop-Tochter Sarah (Katheryn Winnick) und schmuggelt Miguel aus der örtlichen U.S.-Zoll- und Grenzpatrouillenstation. Gemeinsam machen sie sich in den Norden auf.

Verfolgt werden sie von den Kartell-Killern unter Führung von Mauricio (Juan Pablo Raba), der verbrannte Erde auf dem Weg hinterlässt. Auf einer Farm im Mittleren Westen kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod.

Wann kommt The Marksman in die Kinos?

In den USA soll The Marksman am 21. Januar 2021 in die Kinos kommen. Einen deutschen Starttermin gibt es aktuell noch nicht.

Macht euch der Trailer zu The Marksman mit Liam Neeson neugierig? Oder habt ihr euch den Schauspieler in diesen Rollen übergesehen?