Action und Science-Fiction bei Amazon Prime: 53 neue Filme und Serien im Angebot

Das Filmangebot bei Amazon Prime ist gehörig gewachsen. Wir zeigen euch die besten Neustarts aus Action, Sci-Fi, Horror, Fantasy und Thriller in der Übersicht.

Amazon hat sein Flatrate-Angebot aufgeladen. Das Update fällt wie gewohnt zum Monatsanfang üppig aus. Der Science-Fiction-Geheimtipp Dredd ist jetzt verfügbar. Ihr könnt zudem mit Tom Hanks in den History-Thriller Bridge of Spies eintauchen. Wer Lust auf ganz viel auf einmal hat, sollte sich die Parodie Binge Reloaded gönnen.

Tom Hanks-Thriller: Die besten neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Der Trailer zur harten Science-Fiction-Action Dredd

Dredd - TV Spot (English) HD

Weitere Filmhighlights bei neu Amazon Prime

Billig-Horror, Trash-Filme und Spagetti-Western

Betreten auf eigene Gefahr, das hier ist die Schmuddelecke des Artikels. Amazon hat seinen Grabbeltisch mal wieder aufgefüllt. Hier findet ihr Mockbuster wie "Jurassic Dead" oder Trash-Trash wie 3-Headed Shark. Außerdem viele Spagetti-Western. Besonders gerne weise ich auf den Stubenhocker-Schocker Killer Sofa: Nimm gerne Platz... hin.

Podcast zu Unbreakable: Jetzt bei Amazon Prime

Die Kinos sind (wieder) dicht, weswegen sich unsere Kollegen in ihrem Podcast Leinwandliebe aktuell einigen (modernen) Filmklassikern widmen. In der neuen Folge diskutiert Moderator Sebastian mit Yves von Moviepilot darüber, ob M. Night Shyamalans etwas anderer Superheldenfilm Unbreakable die Konkurrenz von Marvel, DC und Co. in den Schatten stellt.

Im Gespräch werden dabei natürlich auch die späten Nachfolger Split und Glass thematisiert.



Was streamt ihr am Wochenende?