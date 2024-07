Lichtschwert mit Metallgriff günstig bei Amazon: Damit könnt ihr euch wirklich echte Duelle liefern

The Acolyte hat wieder das Star Wars-Fieber in euch entfacht? Bei Amazon bekommt ihr die wahrscheinlich coolste Waffe der Galaxis gerade richtig günstig. Ihr könnt euch damit sogar echte Kämpfe liefern!

Welcher Star Wars-Fan hat noch nie von seinem eigenen Lichtschwert geträumt? Die Klingen gehört zu den ikonischsten Filmwaffen aller Zeiten und sorgten schon für unzählige spannende Duelle. Bei Amazon bekommt ihr gerade ein besonders robustes Lichtschwert im Angebot, das ihr sogar für eigene filmreife Duelle nutzen könnt.

Normalerweise kostet das Lichtschwert von ANASABER über 100 Euro, doch im Angebot kostet es gerade nur 93,49 Euro und wenn ihr den 20 Euro-Coupon auf der Produktseite aktiviert, zahlt ihr nur 73,49 Euro ein mehr als fairer Preis.

Das kann das Lichtschwert auf Amazon

Viele Lichtschwert-Repliken sind entweder nur für Kinder oder nur für die Vitrine gedacht. Richtig duellieren wie in den Filmen und Serien könnt ihr euch damit nicht. Es gibt aber auch Modelle, die so robust sind, dass auch richtige Showkämpfe möglich sind.

Die Klinge von ANASABER verfügt über einen massiven Griff aus einer Aluminiumlegierung und eine stabile Klinge aus Polycarbonat, die so einiges aushalten sollte. Auch wenn wir nicht dazu raten würden, mit dem Auto darüberzufahren, wie auf dem Produktbild bei Amazon gezeigt wird. Übrigens ist die Klinge auch abnehmbar und austauschbar, eine tolle Sache!

12 verschiedene Farben stehen zur Auswahl, zwischen denen ihr mühelos hin- und herwechseln könnt. Das macht ihr per Motion-Control-Funktion, die eine der Highlights dieses Modells ist. Um die Farbe zu wechseln, haltet ihr das Schwert nach unten, dreht es und drückt den Knopf am Griff. Per Bewegung lässt sich die Klinge auch an- und ausschalten.

Natürlich dürfen auch die ikonischen Sounds nicht fehlen. 10 Soundeffekte sind an Bord, die sich in drei Lautstärken regulieren lassen. Geladen wird das Schwert per USB-C und eine Ladung soll für 4-6 Stunden Action reichen.

Amazon-Kundin:innen zeigen sich sehr zufrieden und geben durchschnittlich 4,4 von 5 Sterne bei knapp 200 Bewertungen. Bemängelt wird lediglich, dass die Aufbauanleitung nur auf Englisch vorliegt. Doch da der Aufbau selbst kein Hexenwerk ist, sollte das für die meisten kein Problem darstellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.