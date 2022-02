Liebe macht blind bei Netflix: Welche Paare aus Staffel 2 sind noch zusammen?

Netflix' größter Reality-TV-Überraschungserfolg Liebe macht blind geht weiter und lässt in Staffel 2 erneut heiratswillige Singles aufeinandertreffen. Wir erklären, wer nach dem Finale noch ein Paar ist.

Die erste Staffel Liebe macht blind schlug 2020 ein wie eine Bombe. Seit dem 11. Februar ist Staffel 2 des beliebten Reality-Formats verfügbar und beweist einmal mehr, dass Netflix sich in Sachen absurde Dating-Shows nicht vor RTL und Co. verstecken muss. Doch wer ist jetzt, nach dem dramatischen Hochzeitsfinale, wirklich noch zusammen? Wir haben die Antworten.

So funktioniert die Netflix-Serie Liebe macht blind

Liebe macht blind bezeichnet sich selbst als Experiment. Bindungswillige Männer und Frauen treffen sich für Gespräche, um herauszufinden, mit welchem oder welcher der Teilnehmenden sie am besten zusammenpassen.

Das Besondere: Die Kandidat:innen sitzen jeweils allein in einem Raum, den sogenannten "Pods", und sprechen durch eine undurchsichtige Wand miteinander. Erst, wenn ein Part einen Heiratsantrag macht und die andere Person zustimmt, darf sich das frischgebackene Paar gegenübertreten.

Zur Erinnerung: So startete Liebe macht blind in Staffel 1

Love is Blind - S01 Trailer (English) HD

Anschließend geht es in den Luxusurlaub nach Mexiko, um sich besser kennenzulernen. Zurück in ihrer Heimatstadt Chicago erwarten die Teilnehmenden Hochzeitsvorbereitungen, Diskussionen mit Bekannten und Familie und der ganz normale Alltag als Paar. Bevor sie wenige Tage später vor dem Altar stehen und sich der Frage stellen müssen: Ist Liebe wirklich blind?

So lief das Experiment in Liebe macht blind Staffel 2 für die Paare

Insgesamt sechs Paare verließen die Pods, um gemeinsam den Weg zum Altar anzutreten. Zumindest hatten sie es vor. Stattdessen mussten einige von ihnen feststellen, dass ein paar tiefschürfende Gespräche nicht genug sind, um den oder die Partnerin fürs Leben zu finden.

Deepti und Shake

© Netflix

Beziehungsstatus: getrennt

Zu Beginn wirkte der oberflächliche Shake wie der erklärte Bösewicht der Staffel, der Kandidat:innen schamlos nach ihrer Kleidergröße fragte, obwohl es doch eigentlich nicht um Äußerlichkeiten gehen sollte. Dann schien er mit Deepti die eine Frau gefunden zu haben, mit der es auch zwischenmenschlich passt. Bis Shake sich dazu entschied, offen herumzuposaunen, dass er keinerlei sexuelle Anziehungskraft zu seiner zukünftigen Frau verspüre. Deepti tat vor dem Altar das einzig Richtige und entschied sich gegen ihren vermeintlichen Seelenverwandten – und für sich selbst.

Zukunftsperspektive: Unwahrscheinlich.

Mallory und Salvador

© Netflix Salvador und Mallory bei Liebe macht blind

Beziehungsstatus: nicht verheiratet

Auch wenn Salvador bei jeder sich bietender Gelegenheit ein Lied auf seine Angebetete anstimmte: Zwischen den Beiden lief es über große Teile von Staffel 2 eher unrund. Mallory war sich nicht sicher, ob sie ihren Verlobten wirklich sexuell attraktiv findet. Der wiederum sorgte mit dem Auftauchen einer Ex-Affäre für Irritationen, die sich von seiner Teilnahme an Liebe macht blind hintergangen fühlte. Auch Mallorys Familie schien nicht begeistert von der Entscheidung, sich nach so kurzer Zeit zu verloben. Vor dem Altar war es schlussendlich Sal, der die Reißleine zog, und sich von Mallory mehr Zeit wünschte.

Zukunftsperspektive: Gut möglich. Beide verständigten sich darauf, es erstmal langsam angehen zu lassen und zu gucken, ob es eine gemeinsame Zukunft geben kann. Mit einem klassischen Date. Ganz ohne Kameras.

Danielle und Nick

© Netflix Danielle und Nick in Liebe macht blind

Beziehungsstatus: verheiratet

Dating-Shows sind auf Drama ausgerichtet. Deswegen sehen wir auch bei Liebe macht blind vor allem die Szenen, in denen zwischen den Paaren die Fetzen fliegen. Trotzdem ist beeindruckend, dass diese angeblich Frischverliebten keine Unterhaltung zu führen scheinen, ohne dass Danielle einen Streit vom Zaun bricht. Die beiden sind verliebt und "perfekt" füreinander? Bewiesen hat Netflix uns das bisher nicht. Umso überraschender war es schließlich, als der stark schwitzende Nick doch "Ja" sagte – und sich die beiden anschließend glücklich in die Arme schlossen.

Zukunftsperspektive: Wenn es eine Zukunft gibt, dann keine glückliche.

Shaina und Kyle

© Netflix Kyle und Shaina bei Liebe macht blind

Beziehungsstatus: getrennt



Von allen Paaren, die verlobt die Pods verließen, hatten Shaina und Kyle die kürzeste gemeinsame Zeit. Die beiden trennten sich bereits kurz nach ihrer Ankunft in Chicago. Shaina gab ihren christlichen Glauben als Grund dafür an, dass sie und Atheist Kyle niemals zusammenfinden würden. Tatsächlich scheint aber ein anderer Faktor den Ausschlag dafür gegeben zu haben, dass es zwischen den beiden nicht klappte: Shaina hat eigentlich Gefühle für Shayne.

Zukunftsperspektive: Wohl kaum.

Natalie und Shayne

© Netflix Shayne und Natalie in Danielle und Nick in Liebe macht blind

Beziehungsstatus: nicht verheiratet

Lange wirkte die Liebesgeschichte zwischen Natalie und Shayne wie direkt aus einer romantischen Komödie. Trotz ihrer Unterschiede konnten die beiden einfach nicht voneinander lassen – selbst dann nicht, als die eifersüchtige Shaina alles daran setzte, das ungleiche Paar auseinanderzubringen. In der Nacht vor dem Hochzeitstag kam es dann aber zu einer Eskalation. Shayne soll Natalie gegenüber geäußert haben, dass er sie hasse und sie schlecht für ihn sei. Vor dem Altar sagte die deswegen "Nein". Was Shayne an den Rand eines Nervenzusammenbruchs brachte.

Zukunftsperspektive: Bitte nicht. Auch wenn Natalie am Ende des Finales zugab, Shayne immer noch zu lieben.

Iyanna und Jarrette

© Netflix Jarrette und Iyanna in Liebe macht blind

Beziehungsstatus: verheiratet

Dass Iyanna und Jarrette sich tatsächlich das Ja-Wort geben würden, hätte nach den ersten paar Folgen wohl niemand gedacht. Zuerst fragte Jarrette nämlich Mallory, ob sie sich vorstellen könne, seine Frau zu werden. Als die Nein sagte, entschied er sich schließlich für Iyanna – flirtete bei jeder sich bietenden Gelegenheit aber trotzdem noch mit seiner Verflossenen und spielte die Situation anschließend herunter.

Das ist auch deswegen schade, weil Iyanna und Jarrette von allen Paaren die beste Chemie miteinander zu haben scheinen. Selbst den stressigen Hochzeitstag meisterten sie mit einem schelmischen Grinsen – und einem euphorischen "Ja".

Zukunftsperspektive: Unklar. Einerseits sieht das alles nach echter Liebe aus, andererseits wird Iyanna sicherlich in die fertigen Folgen von Liebe macht blind hineingucken. Und herausfinden, dass ihr frischgebackener Ehemann sie angelogen hat.

Mit welchem Paar habt ihr in Staffel 2 von Liebe macht blind am meisten mitgefiebert?