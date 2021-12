Von You bis American Horror Stories: Die 7 unangenehmsten Serien-Sexszenen 2021

Egal ob Succession bei Sky oder Sex/Life und You bei Netflix, 2021 hatte für Serien-Fans einiges zu bieten – im positiven wie im negativen. Diese 7 unangenehmen Szenen beweisen, dass Sex nicht immer sexy ist.

Sex-Szenen in Serien sind so eine Sache: Manchmal sind sie die befriedigende Zu-Ende-Erzählung einer aufgeladenen Beziehung zweier Charaktere. Manchmal bringen sie einen dazu, vor Fremdscham sterben zu wollen. Gute Sex-Szenen sind eine Kunst für sich, die nicht jeder beherrscht. Schlechte Sex-Szenen können Absicht sein – sind aber gerade dann besonders unangenehm, wenn sie ernstgemeint sind.

In unserer Liste der unangenehmsten Sex-Szenen 2021 ist alles dabei, von der hochdekorierten Prestige-Serie bis zum lustvollen Trash. Eine Sache haben aber alle genannten Serien-Momente gemein: Man wünscht sich danach, sie nie gesehen zu haben.

1. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: Sex/Life – Masturbation mit Handy

Manche Leute sagen, Sex/Life ist eine einzige unangenehme Sex-Szene, und wahrscheinlich haben sie Recht. Es gibt allerdings einen Moment, der wegen seiner unfassbaren Übergriffigkeit klar heraussticht. Protagonistin Billie (Sarah Shahi) erhält von ihrem Ex-Freund und Nach-wie-vor-Crush Brad (Adam Demos) einen Videoanruf. Doch statt mit seiner On-off-Flamme zu reden, richtet der offenkundige Fuckboy seine Kamera so aus, dass sie ihm und ihrer besten Freundin Sasha (Margaret Odette) anschließend beim Sex zusehen kann.

Billie masturbiert schweratmend und lässt dabei ihren Handybildschirm nicht aus den Augen. Fair enough. Das Problem ist allerdings, dass ihre Freundin nicht weiß, dass dieser intime Moment gerade live übertragen wird. Und das nicht nur zuzulassen, sondern sich auch noch dazu zu befriedigen, ist nicht nur der unangenehmste Moment in Sex/Life, sondern auch ein ziemlicher Arschloch-Move.

2. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: Jerks – die Affenstall-Affäre

jerks. ist nicht nur eine der witzigsten deutschen Serien seit immer, sondern hat das Wort Fremdscham quasi erfunden. Die Buddy-Comedy um Fahri Yardim und Christian Ulmen als selbstgerechte Arschlöcher will, dass sich die Zuschauenden unangenehm berührt auf dem Sofa winden. Und eine Sex-Szene aus Staffel 4 bringt gleich mehrere Aspekte dessen zusammen, was jerks. stellenweise so unerträglich macht.

Fahri und Christian sind nachts mit zwei attraktiven Frauen in einem Zoo unterwegs. Die beiden Freunde sind zwar vergeben, Fahri betrügt seine Pheline (Pheline Roggan) allerdings in jeder zweiten Folge und kommt regelmäßig damit davon. Und verdrückt sich in diesem Fall – inspiriert durch die "animalische Energie" – mit seiner Eroberung (Larissa Sirah Herden) in einen Affenstall. Anschließend wird Christian auch noch aus Versehen eingesperrt und sieht sich selbst dem Vorwurf ausgesetzt, seine Freundin Emily (Emily Cox) betrogen zu haben. Die Bilder von Fahri, der im Affenstall Sex hat, brennen sich allerdings unaufhaltsam ins Hirn.

3. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: American Horror Stories – der Zombie-Blowjob

Das American Horror Story-Franchise hatte noch nie Berührungsängste mit Sex-Szenen, die einem innerhalb von Sekunden jegliche Lust darauf nehmen, jemals wieder mit irgendjemandem intim zu werden. Und auch der Ableger American Horror Stories, bei dem jede Episode eine komplett eigene Geschichte erzählt, bildet da keine Ausnahme.

In der Folge "Drive in" verwandeln sich mehrere Menschen in Zombies, während sie einen verbotenen Film in einem Autokino schauen. Leider hat die filminduzierte Zombieapokalypse ein ziemlich verstörendes Timing – und schlägt genau in dem Moment zu, in dem ein Mann seinem Partner im Auto einen Blowjob gibt. Fazit: Er wird zum Zombie und beißt seinem Freund das beste Stück ab.

4. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: The White Lotus – Ärsche und Drogen

Auch in The White Lotus geht es um unangenehme Menschen mit viel zu viel Geld. Nur dass die Serie nicht in den Hochhäusern von New York, sondern einem Luxusresort auf Hawaii spielt. Hotel-Manager Armond (Murray Bartlett) muss sich von den verwöhnten Gästen so einiges anhören und sieht schließlich nur noch einen Weg, nach einem ätzenden Arbeitstag runterzukommen: harte Drogen.

Zusammen mit einem Angestellten schmeißt er eine Party in seinem Büro. Nach mehreren Lines Ketamin und anderen illegalen Substanzen, die er im Rucksack eines verwöhnten Teenagers gefunden hat, endet die Situation schließlich in drogeninduziertem Oralverkehr. Nur dass das Personal ausgerechnet vom ätzendsten Hotelgast dabei erwischt wird, sich gegenseitig den Anus zu lecken. Un-an-ge-nehm.

5. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: Good Girls – Heavy-Petting mit Abhören

Stellt euch vor, ihr seid halb erotisch, halb beruflich mit einem kriminellen Gang-Boss verbandelt und müsst um jeden Preis verhehlen, dass ihr mit der Polizei zusammenarbeitet und verkabelt seid. Was tut ihr? Wenn eure Antwort "Ich lasse mich von dem Gangboss an das Bücherregal seiner Großmutter gelehnt fingern, während die Ermittler:innen mithören" lautet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr seid wie Beth aus der sehr, sehr guten und viel zu früh abgesetzten Netflix-Serie Good Girls!

Dass diese Szene nicht noch unangenehmer ist, ist der Tatsache zu schulden, dass Christina Hendricks (Beth) und Manny Montana (Rio, der Gang-Boss) eine unfassbare sexuelle Chemie miteinander haben – zumindest vor der Kamera. Good Girls ist nämlich nach wie vor auch die Serie mit einer der besten Sexszenen auf Netflix. Ein Grund mehr, Good Girls doch noch Staffel 5 zu spendieren.

6. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: Succession – Beleidigung statt Dirty Talk

Succession ist nicht nur das bessere Game of Thrones, sondern auch die Serie, die Beleidigungen in Serien revolutioniert hat. Nirgendwo sonst gibt es aktuell so kreative und brutale verbale Gewalt wie bei der HBO-Serie um die Nachfolge eines Medienmoguls. Der immer etwas überfordert wirkende Tom Wambsgans (Matthew McFadyen) hätte also wissen müssen, was ihn erwartet, wenn er seine Frau Siobhan Roy (Sarah Snook) in Staffel 3 zum Dirty Talk auffordert.

Lasziv flüstert die machthungrige Millardärstochter ihrem Ehemann Dinge ins Ohr, die wirklich niemand in einer Beziehung hören möchte: "Ich spiele in einer anderen Liga als du. Deswegen liebst du mich. Auch wenn ich dich nicht liebe." Anschließend haben die beiden Sex – und zeigen einmal mehr, das niemand, absolut niemand in Succession so etwas wie echte Liebe gezeigt bekommt. In der gleichen Folge gibt es übrigens eine Szene mit einem Dick-Pic, die mit Abstand die Krone der Fremdscham-Momente 2021 holen würde. Aber das ist eine andere Geschichte.

7. unangenehmer Serien-Sex-Moment 2021: You – Koitus im Mordkeller

You - Du wirst mich lieben, die mit Abstand erfolgreichste Serienmörder-Romcom bei Netflix, bot schon in der Vergangenheit die ein oder andere Sex-Szene, die aus den falschen Gründen für Gänsehaut sorgte. Auch in Staffel 3 gibt es wieder jede Menge Koitus mit Grusel-Garantie – nicht zuletzt, weil mit Joe (Penn Badgley) und Love (Victoria Pedretti) dieses Mal gleich zwei Menschen mit Hang zu potenziell tödlichen Kurzschlussentscheidungen am Werk sind.

In der unangenehmsten Sexszene, die der Serienhit 2021 zu bieten hat, zerren die beiden nach einer schiefgelaufenen Swinger-Party erst die bewusstlosen Nachbarn in ihren Mordkeller. Anschließend haben die beiden direkt nebenan Sex. Zumindest für ein Paar endet der Abend also doch noch erfolgreich. Trotzdem gilt hier wie bei allen anderen Szenen auf dieser Liste: Bitte nicht nachmachen.

Welche Serien-Sexszene findet ihr so richtig unangenehm?