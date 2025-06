Liebesdreieck bei Bauer sucht Frau International: Deshalb sorgt der erste Kuss der Staffel direkt für Chaos

Die 7. Staffel von Bauer sucht Frau International sorgt für Gesprächsstoff: In Folge 5 kommt es endlich zum ersten Kuss der Staffel. Allerdings sorgt der neben Glücksgefühlen auch für jede Menge Frust.

Aktuell sprühen beim internationalen Ableger von Bauer sucht Frau gehörig die Funken: In Folge 5 können sich Kuppel-Fans auf den ersten Kuss der Staffel freuen. Warum der heißblütige Moment nicht nur für Schmetterlinge im Bauch, sondern auch für Ärger sorgt, erfahrt ihr hier.

Ein verzwicktes Liebesdreieck in Namibia

Björn (29) ist Single, lebt als Auswanderer in vierter Generation in Namibia und leitet eine Rinderfarm inmitten der unberührten Natur Westafrikas. Wenn der Bauer nicht gerade mit dem Motorrad durch die Wildnis brettert, sehnt er sich nach einer Frau an seiner Seite, die extrovertiert, aber nicht zu forsch sein soll. Da es bisher nicht so recht mit der Liebe geklappt hat, soll Bauer sucht Frau International bei der Suche helfen. Zwei Frauen sind deshalb aus Deutschland angereist, um Björn kennenzulernen: Niedersächsin Sophia und Bayerin Lea.

Zwischen Björn und seinen Hofdamen herrschte in den ersten Folgen eher eine verhaltene Stimmung, doch in Folge 5 geht das Flirtgewitter so richtig los: Besonders Kandidatin Sophia fällt dadurch auf, dass sie extrem begeistert von Björn ist. Als sie den großgewachsenen Landwirt zum ersten Mal mit einer Machete erblickt, kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Mit dem Werkzeug in der Hand – ist schon sexy", so ihr Fazit. Bei einem Plantagenbesuch bringt Björn den Kandidatinnen dann bei, wie man Blätter mit der Machete entfernt, was Sophia gekonnt für den nächsten Flirtversuch nutzt. Sie stellt sich bei der Aufgabe absichtlich ungeschickt an, damit Björn ihr als Retter in der Not zur Seite rückt.

Obwohl Konkurrentin Lea bei diesem "intimen" Moment als fünftes Rad am Wagen dabei sein muss, scheint der Moment für Sophia absolut perfekt. Sie hätte sich sogar noch mehr Nähe gewünscht: "Es wäre schön gewesen, wenn wir uns geküsst hätten."

Heiße Küsse bei Bauer sucht Frau: Björn knutscht eine Kandidatin – aber es ist nicht Sophia

Überraschenderweise lädt Björn dann aber die zurückhaltende Lea zu einem Einzeldate im Papaya-Feld ein. Der Bauer macht keinen Hehl daraus, dass er die Bayerin extrem attraktiv findet: "Die Augen von der Lea – da kann man tagelang reingucken und ich glaube, dann hast du immer noch nicht alles gesehen."

Weil Lea bisher sehr zurückhaltend war, erhofft sich Björn vom Date ein klärendes Gespräch. Er will wissen, ob sie sich überhaupt ein Leben in Namibia vorstellen könne. Zu seiner großen Überraschung zeigt sie großes Interesse an ihm. Sie sei kein Fan von Fernbeziehungen, sondern gehe lieber direkt auf volles Risiko: "Ich hab drei Monate Kündigungsfrist, dann bin ich ready."

Björn kann sein Glück kaum fassen und stellt mit neu gefundenem Selbstbewusstsein endlich die Frage, ob er Lea küssen dürfe. Lea willigt ein und schon verlieren sich die beiden in einem intensiven Kuss, der jeder Hollywood-Schnulze Konkurrenz macht. Die Sache hat allerdings einen Haken: Wie wird Kandidatin Sarah auf diese Schock-Nachricht reagieren? In der Vorschau für Folge 6 wird jedenfalls angedeutet, dass Sarah den Kampf um ihren Bauern längst nicht aufgegeben hat.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So könnt ihr Bauer sucht Frau International sehen

Bauer sucht Frau International läuft montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht auf die TV-Ausstrahlung warten will, kann bei RTL+ reinschauen. Hier steht die nächste Folge bereits auf Abruf bereit.