Lilo & Stitch im Stream: Wann kommt das Sci-Fi-Abenteuer zu Disney+?

23 Jahre nachdem das Disney-Original erstmals die Kinos erreicht hat, machen Lilo & Stitch wieder die große Leinwand unsicher. Doch wann könnt ihr mit dem Sci-Fi-Abenteuer im Streaming-Abo bei Disney+ rechnen? Wir verraten es euch.

Rund zwei Monate nachdem Disney das Live-Action-Remake von Schneewittchen in die Kinos gebracht hat, macht Lilo & Stitch seit dem 22. Mai 2025 in neuem Gewand die Leinwände dieser Welt unsicher. Nach dem großen Kinolauf wird das Sci-Fi-Abenteuer wie für jeden Disney-Film üblich schon in wenigen Monaten bei Disney+ im Streaming-Abo landen. Wir verraten euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos zum Streaming-Start.

Im Stream: Wann kommt Lilo & Stitch zu Disney+?

Bisher hat Disney+ kein offizielles Datum für den Streaming-Start von Lilo & Stitch verkündet. Schauen wir uns jedoch die Veröffentlichungszeiträume ähnlich großer Kinofilme aus dem Hause Disney bei dem Streaming-Dienst an, gibt uns das jetzt schon entscheidende Hinweise darauf, wann Lilo & Stitch bei Disney+ eintreffen könnte.

Schaut hier einen Trailer zu Lilo & Stitch:

Lilo & Stitch - Trailer (Deutsch) HD

Als Maßstab könnten uns demnach die beiden letzten großen Disney-Blockbuster dienen: Mufasa: Der König der Löwen und Vaiana 2, die letztes Jahr in die Kinos kamen. Vaiana 2 ist in den USA am 27. November 2024 in den Kinos gestartet. Der Streaming-Start auf Disney+ folgte am 12. März 2025. Mufasa: Der König der Löwen ist in den USA am 20. Dezember 2024 in den Kinos gestartet. Am 26. März 2025 folgte der Start auf Disney+.

Beide Filme sind also etwa drei bis dreieinhalb Monate nach Kinostart bei Disney+ eingetroffen. Wenn wir von einem ähnlichen Veröffentlichungsrahmen für Lilo & Stitch ausgehen, könnte uns das Sci-Fi-Abenteuer bereits im September 2025 auf dem Streaming-Dienst erreichen.

Lilo & Stitch bei Disney+: Das Original von 2002 steht schon jetzt im Stream bereit

Wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin etwas versüßen wollt, findet ihr bei Disney+ natürlich auch den Orignalfilm von 2002, der die Geschichte im Zeichentrickgewand zum Kult-Hit machte. Darin landet das zerstörerische blaue Alien auf der Erde und wird von der ebenso missverstandenen kleinen Lilo aufgenommen. Gemeinsam ziehen sie ein Schlamassel nach dem nächsten auf sich – zum Leidwesen von Lilos großer Schwester Nani, die nach dem Tod ihrer Eltern erbittert um das Sorgerecht für Lilo kämpft. Doch müssen sowohl Lilo als auch Stitch lernen, was es bedeutet, eine Familie zu sein – und niemanden zurückzulassen.

Noch vor dem Streaming-Start bei Disney+ wird die Lilo & Stitch-Neuauflage bereits als Kauf- und Leihtitel bei üblichen VoD-Anbietern wie Amazon, Apple, Sky, Magenta oder Maxdome zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird der Film ebenso auf DVD, Blu-ray und UHD in physischer Kopie zu erwerben sein.