Limitiert neu fürs Heimkino: Einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten erscheint in ultraedler Edition

Der legendäre Superhelden-Blockbuster Watchmen erscheint in einer neuen, hochwertigen Heimkino-Edition. Das Zubehör ist reichhaltig und die Gestaltung einzigartig.

Watchmen - Die Wächter gehört zu den wenigen Comic-Verfilmungen, bei denen eine Vorlage mehr oder weniger 1 zu 1 adaptiert wurde. Der gewaltige, epische Stil von DC-Regisseur Zack Snyder passte perfekt zur Jahrhundert-Graphic Novel von Alan Moore.

Jetzt erscheint der Superhelden-Film aus dem Jahr 2009 neu für euer Heimkino in einer überaus edlen Edition aus der Titans of Cult-Reihe – und natürlich mit dem langen Ultimate-Cut. Weiter unten erklären wir euch, was an dieser Fassung so besonders ist und was ihr für euer Geld kriegt. Die neue Edition ist derzeit vorbestellbar bei MediaMarkt * und Saturn *. Ausgeliefert wird am 28. April 2022. Wichtig: Die Anzahl der Editionen ist limitiert. Vorbestellen lohnt sich also.

Einzigartige Edition des legendären Superhelden-Films: Das ist in der Titans of Cult-Fassung enthalten

Die Firma Titans of Cult hat sich auf die hochwertige Gestaltung von Kultfilmen und Klassikern spezialisiert. Seit 2019 erscheinen Filme wie Blade Runner, Halloween und nun Watchmen in besonderen Fassungen.

Die Edition ist streng limitiert, was sie für Sammler:innen attraktiv macht

Sie ist eingefasst in ein einzigartiges Steelbook mit besonderen Veredelungen

Ein Clear Slipcase laut Collector's Junkies

Einen Dr. Manhattan Emaille Pin

Rorschach Test Cards

Diese Schnittfassungen von Watchmen gibt es



Diese Schnittfassungen von Watchmen gibt es

Auch technisch ist die Edition auf dem höchsten Stand: Ihr kriegt die Ultimate-Cut-Fassung auf Ultra HD Blu-ray. Mit Watchmen hat Zack Snyder die Comic-Vorlage überwiegend Panel für Panel in bewegte Bilder übertragen. Durch mal schillernd-fantasievolle, mal dreckig-düstere Impressionen entsteht ein bildgewaltiges, realistisches Superhelden-Universum, das von Zynismus, Hoffnungslosigkeit und Verbitterung geprägt ist.

Dabei existiert der Film in drei verschiedenen Fassungen. Neben der 162 Minuten langen Kinofassung und einem 24 Minuten längeren Director's Cut enthält die neue Watchmen-Edition mit der Rorschach-Büste auch den Ultimate Cut auf Blu-ray und in 4K. Der kommt auf insgesamt 3,5 Stunden Laufzeit und enthält auch noch einen kompletten Trickfilm innerhalb der eigentlichen Handlung.

