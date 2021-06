Zum 20. Geburtstag von Harry Potter im Kino gibt es eine neue Heimkinoversion des ersten Teils. Erfahrt hier, warum sich das 4K-Blu-ray-Steelbook lohnt.

Im kommenden den Winter steht das große Jubiläum an: Vor 20 Jahren kam der erste Harry Potter-Film in die Kinos. Ein neuer Teil aus der Harry Potter-Welt kommt in diesem besonderen Jahr für die Fans nicht in die Kinos. Dafür veröffentlicht Warner eine neue Fassung von Harry Potter und der Stein der Weisen fürs Heimkino auf 4K-Blu-ray mit einem tollen Extra.

Das besondere Extra zum Harry Potter-Jubiläum in der neuen Blu-ray-Edition

Die Ausgabe ist mit einem sogenannten Magical Movie Code ausgestattet. Das interaktive Feature funktioniert wie ein etwas aufwendigerer Audio-Kommentar. Darsteller:innen und Beteiligte der Filme erklären während des Films Hintergrundinformationen zu ikonischen Szenen. Der Film wird dafür automatisch angehalten, während etwa der Aufbau einer Szene erklärt wird.

Warner veröffentlich zudem eine Jubiläums-Edition der 10-Filme-Box mit allen Harry Potter-Teilen und den Fantastische Tierwesen-Filmen. Hier ist die Stein der Weisen-Fassung mit dem Magical Movie Code bereits enthalten.

Welche Harry Potter-Boxen gibt es ansonsten?

Die 4K Harry Potter-Box mit allen Filmen in bester Qualität: Wer auf Stahlhüllen und Einzigartigkeit nicht so viel Wert legt, aber trotzdem perfekte Bildqualität will, ist mit der Harry Potter 4K Complete Collection * gut beraten.

Mit Specials wie gelöschten Szenen und der gleichen Gesamt-Laufzeit auf 16 Scheiben ist sie inhaltlich mit den Steelbooks identisch, hat aber in ihren Plastikhüllen im Slipcase einen anderen Look und eine weitaus größere Auflage, was sie für Sammler weniger begehrt macht.

Wer bei Quidditch-Turnieren den Wind in exzellenter Tonqualität rauschen hören und Harry Potters Weg hinab in die Mysteriumsabteilung auch im Dunkeln noch gut nachverfolgen können will, erlebt mit dieser 4K-Box auf jeden Fall ein Seherlebnis erster Güte.