Lindenberg-Musik: Alle Songs aus dem Soundtrack von Mach dein Ding

Ab heute sind die jungen Jahren von Rocklegende Udo Lindenberg im Kino zu sehen. Wir bieten euch einen Überblick zu den Songs des Soundtracks zum Film.

Mit seiner unverwechselbaren Art ist Udo Lindenberg zu einem der populärsten Rockstars der deutschen Republik aufgestiegen. Seit Jahrzehnten besteht der Personenkult rund um den charismatischen Sänger mit der vernuschelten Schnodderschnauze, der das Hamburger Hotel Atlantic Kempinski Mitte der 90er zu seinem bevorzugten Wohnort gemacht hat.

Die Anfänge des Kult-Musikers, der mit Songs wie Horizont, Sonderzug nach Pankow, Alles klar auf der Andrea Doria und Cello große Hits schuf, sind jetzt im Kino zu sehen. In dem Biopic Lindenberg! Mach dein Ding schlüpft Jan Bülow in die Rolle der Ikone und spielt Lindenberg in den frühen 70er Jahren bis hin zu seinem großen Durchbruch.

Wie Bohemian Rhapsody und Rocketman: Erster Trailer zum Udo Lindenberg-Film

Natürlich wäre ein solcher Film undenkbar ohne die passende Musik. Wir stellen euch den Soundtrack von Lindenberg! Mach dein Ding genau vor.

Die Songs auf dem Soundtrack zum Udo Lindenberg-Film

Der Soundtrack von Lindenberg! Mach dein Ding vereint diverse Hits von Udo Lindenberg. Bekannte Songs des Musikers befinden sich dabei in neu gemasterten Versionen auf der Tracklist mit vier Titeln, die von Hauptdarsteller Jan Bülow neu eingesungen wurden. Mit Niemals dran gezweifelt ist auch ein ganz neuer Udo Lindenberg-Song auf dem Soundtrack.

Die komplette Tracklist des Soundtracks von Lindenberg! Mach dein Ding:

01. Ich zieh' meinen Hut

02. Nichts haut einen Seemann um

03. Bitte keine Love-Story

04. Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klau'n

05. Meine erste Liebe

06. It Is Allright Again

07. Daumen im Wind

08. Leider nur ein Vakuum

09. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein

10. Sommerliebe

11. Hoch im Norden

12. Boogie Woogie Mädchen

13. Cello

14. Alles klar auf der Andrea Doria

15. Niemals dran gezweifelt (Film Version)

16. Niemals dran gezweifelt (Radio Version)



Der Soundtrack zum Udo Lindenberg-Film ist schon erschienen

Das Soundtrack-Album zu Lindenberg! Mach dein Ding ist am 10. Januar 2020 als CD im Handel veröffentlicht worden. Für Abonnenten ist der Soundtrack auch bei den gängigen Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music verfügbar:

Lindenberg! Mach dein Ding läuft seit dem 16. Januar 2020 im Kino.

