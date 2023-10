LOL geht noch 2023 bei Amazon weiter: Die wichtigsten Infos zum Weihnachtsspecial wie Start und alle teilnehmenden Stars

Vor der 5. Staffel LOL: Last One Laughing dürfen sich Fans noch dieses Jahr auf ein Weihnachtsspecial freuen. Wir haben alle wichtigen Infos dazu für euch im Überblick.

Mit dem Best-of der deutschen Comedy-Szene und einem ebenso simplen wie genialen Konzept wurde LOL: Last One Laughing zum Amazon Prime-Hit. Bislang gibt es 4 Staffeln des Formats mit Michael "Bully" Herbig als Moderator im Stream. Vor der 5. Staffel erwartet euch 2023 noch ein Weihnachtsspecial. Wir haben die wichtigsten Infos dazu für euch.

Wie läuft das LOL-Weihnachtsspecial bei Amazon Prime ab?

Diesmal dürfen die Stars drei Stunden lang nicht lachen und treten in Zweierteams gegeneinander an. Als Preis gibt es wie gewohnt einen Pokal und 50.000 Euro, die erneut für einen guten Zweck gespendet werden.

Wann kommt das LOL-Weihnachtsspecial zu Amazon?

Das Weihnachtsspecial kommt am 22. Dezember 2023 zu Amazon Prime. Diesmal gibt es nur eine einzige Folge, die dafür aber 3 Stunden lang sein wird.



Welche Stars sind beim LOL-Weihnachtsspecial dabei?

Hier sind alle Promi-Paare, die am weihnachtlichen Sonderformat des Amazon-Hits teilnehmen:

Gibt es einen Trailer zum LOL-Weihnachtsspecial?

Hier könnt ihr euch ein Ankündigungsvideo mit Bully zum LOL-Sonderformat anschauen:

LOL: Last One Laughing - Xmas-Special Ankündigung (Deutsch) HD

Wann kommt die 5. Staffel LOL zu Amazon Prime?

Nach dem Weihnachtsspecial müsst ihr euch noch bis Ostern 2024 gedulden. Dann soll die 5. Staffel des Amazon-Hits zu Amazon Prime kommen. Ein konkretes Datum ist noch nicht bekannt.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

