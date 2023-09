Peinliche LOL-Enthüllung: Max Giermann hat einen seiner kreativsten Gags komplett vermasselt, sodass er aus der Sendung geschnitten werden musste

Nicht alle Gags bei Amazons Comedy-Hit LOL: Last One Laughing sitzen. Max Giermann enthüllte zum Beispiel eine Aktion, die komplett daneben ging und rausgeschnitten wurde.

Amazons Comedy-Hit LOL: Last One Laughing ist so simpel wie genial. Ein Haufen witziger Menschen wird in einen Raum eingesperrt und acht Stunden lang darf keiner lachen. Wir dafür umso mehr, denn irrwitzige Situationen und schräge Gag-Performances sind in jeder LOL-Staffel Programm.

Dass bei der Aufzeichnung der Folgen auch viel herausgeschnitten wird oder daneben geht, bekommen wir dagegen nicht zu sehen. Einer der großen Fan-Lieblinge von LOL hat einen misslungenen Gag von sich genauer beschrieben.

Ein Gag als Hobbit-Hommage ist für Max Giermann schiefgegangen

In der 4. Staffel des Amazon-Formats klebte sich Parodien-Meister Max Giermann extra falsche Brusthaare auf seine echten. Eine ähnliche Aktion hatte er in einer der vorherigen Staffeln mit seinen Füßen vor. Wie er im YouTube-Interview gegenüber STREAM WARS verriet, hatte er sich extra ein Fußhaar-Toupet im Herr der Ringe-Hobbit-Style anfertigen und auf die Füße kleben lassen.

Als er in der Staffel Fußschmerzen vortäuschte und die Schuhe auszog, riss er sich aber auch versehentlich das komplette Fake-Haar mit ab. Die Aktion ging also komplett schief und landete gar nicht erst in der Show.

Wie geht es mit LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime weiter?

Die 5. Staffel des Amazon-Hits soll zu Ostern 2024 ins Prime-Abo kommen. Davor dürfen sich Fans noch dieses Jahr auf ein Weihnachtsspecial freuen. Die Sonder-Episode mit acht Stars und drei Stunden Zeit-Bedingung kommt dann vermutlich im Dezember 2023 zu Amazon Prime.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

