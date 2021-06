Lupin Teil 2 bei Netflix: Ihr habt schon wieder alles vergessen? Wir frischen euer Wissen spoilerfrei auf

Der 2. Teil der 1. Staffel über Gentleman-Gauner Lupin startet bei Netflix und wer sich nochmal schnell die ersten 5 Folgen in Erinnerung rufen will, hat jetzt Gelegenheit dazu.

Die Netflix-Serie Lupin schließt mit 5 weiteren Folgen morgen am Freitag, den 11. Juni 2021 endlich ihre erste Staffel ab. Wer seit Januar alles bisher Geschehene schon wieder vergessen hat, kann sich hier vor Teil 2 mit einem zusammenfassenden Rückblick auf die Sprünge helfen lassen.



Lupin Staffel 1 zusammengefasst: Was vor Teil 2 bei Netflix geschah

Wir erinnern uns vor Lupins Rückkehr zu Netflix: Der Kriminelle Assane Diop (Omar Sy) nahm sich den Gentleman-Gauner Arsène Lupin zum Vorbild, um einen diebischen Racheplan gegen den Mann zu starten, der seinen unschuldigen Vater ins Gefängnis und unter die Erde brachte: Hubert Pellegrini.

Wer sich den Rückblick auf die ersten 5 Folgen so amüsant wie möglich aneignen will, schaut am besten ein Hundevideo: Darin fasst J'accuse (der Hund der getöteten Journalistin) für Netflix zusammen, was in Staffel 1 von Lupin zuvor geschah.

Lupin - S01 Rückblick Teil 1 (Deutsche UT) HD

In Kürze haben wir euch das Wichtigste hier nochmal aufgeschrieben, damit Lupin-Fans auf Teil 2 bei Netflix bestens vorbereitet sind.



Der langfingrig talentierte Assane stiehlt eine zu versteigernde Halskette nach dem Vorbild von Meisterdieb Lupin aus dem Louvre.

nach dem Vorbild von Meisterdieb Lupin aus dem Louvre. Assane hat seinen Vater jahrelang für den Dieb der Kette gehalten, musste allerdings herausfinden, dass der nur der Sündenbock eines Versicherungsbetrugs war - und infolgedessen starb. Ob neben Hubert Pelligrini (Hervé Pierre) auch dessen Tochter Juliette (Clotilde Hesme) darin verwickelt ist, weiß er nicht.

war - und infolgedessen starb. Ob neben Hubert Pelligrini (Hervé Pierre) auch dessen Tochter Juliette (Clotilde Hesme) darin verwickelt ist, weiß er nicht. Die Journalistin Fabienne Beriot hatte Pelligrini schon lange im Visier (sie hat ihrem sogar Hund beigebracht, bei dessen Namen zu bellen) und hilft Assane, wird aber von Pelligrinis Killer Leonard (Adama Niane) getötet .

Fabienne Beriot hatte Pelligrini schon lange im Visier (sie hat ihrem sogar Hund beigebracht, bei dessen Namen zu bellen) und hilft Assane, wird aber von Pelligrinis Killer Leonard (Adama Niane) . Assane engagiert zudem seinen alten Freund Benjamin (Antoine Gouy) als Helfer, um die Verschwörung aufzudecken.

Benjamin (Antoine Gouy) als Helfer, um die Verschwörung aufzudecken. Am Ende geraten Assanes Sohn Raoul (Etan Simon) und dessen Mutter Claire (Ludivine Sagnier) in Gefahr, als sie nach Étretat reisen. Sein Sohn wird entführt und Lupin vom Polizisten Guedira (Soufiane Guerrab) geschnappt.

Zwischendurch schlüpft Lupin in zahlreiche Verkleidungen, entkommt immer wieder seinen Häschern und schüttelt so manchen Trick aus dem Ärmel. Nun zeigt Netflix euch, ob das alles in Teil 2 der 1. Staffel ein gutes Ende findet.

