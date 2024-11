"Mach dir keine Sorgen um das Geld": Bruce Willis verzichtete auf 99 Prozent seines Gehalts, um mit einer wahren Hollywood-Legende zusammenzuarbeiten

Nachdem Bruce Willis mit Stirb langsam zum gutbezahlten Action-Star wurde, verzichtete er für einen besonderen Film auf den Großteil seines üblichen Gehalts.

Bruce Willis wurde Ende der 80er Jahre dank Stirb langsam zum Gesicht des Action-Kinos in Hollywood. Danach suchte sich der Schauspieler seine Rollen sehr gezielt aus. So ging er 1994 nicht nur eine massive Gehaltskürzung für Quentin Tarantinos Kultfilm Pulp Fiction ein, sondern gab sich auch mit einem Bruchteil seiner Gage zufrieden, um mit einem seiner größten Schauspielidole zusammenzuarbeiten.

Bruce Willis nahm für die Komödie Nobody's Fool eine Mindestlohnzahlung in Kauf

So war Willis 1991 in Billy Bathgate – Im Sog der Mafia unter der Regie von Robert Benton zu sehen. Das Drama sollte zu einem von Willis' Lieblingsfilme heranwachsen. Als Benton den Stirb langsam-Star für sein nächstes Projekt, die Komödie Nobody's Fool – Ein charmanter Dickkopf, anfragte, sagte Willis ohne Umschweife zu ‒ und das, obwohl er dabei mit einer sehr niedrigen Gehaltszahlung rechnen musste.

Laut Willis erklärte Benton (via Espinof ): "Das ist nicht wie Billy Bathgate, wir haben kein Geld. Wir machen diesen Film mit dem kleinstmöglichen Budget." Daraufhin habe Willis geantwortet: "Mach dir keine Sorgen um das Geld. Lasst uns eine gute Zeit haben."

Schaut hier den Trailer zu Nobody's Fool:

Movie Trailer - Nobody's Fool

Während Willis zu diesem Zeitpunkt normalerweise rund 15 Millionen US-Dollar pro Film kassierte, lag das gesamte Budget des Films bei nur 20 Millionen Dollar. Für Willis sprang nicht mehr als die Mindestlohnzahlung der Schauspielergewerkschaft heraus, die damals laut Espinof 1.400 US-Dollar pro Woche betrug. Für die etwa vier Monate anhaltenden Dreharbeiten kassierte Willis hier also weniger als 150.000 US-Dollar – weniger als 1 Prozent seiner üblichen Gage.

Bruce Willis wollte unbedingt mit Schauspiellegende Paul Newman zusammenarbeiten

Der Grund für die Zusage lag jedoch nicht nur an Regisseur Robert Benton, sondern auch an dem Hauptdarsteller, den Benton für seinen Film anheuerte. Demnach übernahm Paul Newman in Nobody's Fool die Hauptrolle ‒ ein Schauspieler, den Willis sehr verehrte. Im Interview mit dem Playboy sprach Willis 1996 in den höchsten Tönen von dem Zwei Banditen-Star:

Paul Newman ist erstaunlich. Er ist 70 Jahre alt und probiert immer noch mit jedem Take neue Sachen aus. Ein Typ wie er müsste das nicht tun. Er könnte einfach auftauchen und der Star sein. Aber er war keine Minute lang so. Wir verbrachten viel Zeit damit, zu lachen und uns übereinander lustig zu machen.

Nobody's Fool stellte jedoch nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Willis und Newman dar, wie Willis den Schauspieler selbst am Set der Komödie erinnert haben soll. Im Jahr 1982 standen die beiden bereits in dem Drama The Verdict zusammen vor der Kamera, wo Willis während einer Gerichtsszene im Hintergrund hinter Newman als Statist zu sehen ist. Wie die Los Angeles Times berichtet, habe Willis extra eine VHS-Kassette des Films ans Set von Nobody's Fool mitgebracht, um Paul Newman die Szene zu zeigen.

Wenn ihr euch Nobody's Fool mit Bruce Willis und Paul Newman einmal selbst anschauen wollt, findet ihr den Film aktuell leider auf keiner Streaming-Plattform. Amazon bietet die Komödie jedoch auf DVD zum Kauf an. The Verdict ist dagegen bei verschiedenen VoD-Anbietern wie Amazon, Apple TV und Magenta TV zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Espinof erschienen.