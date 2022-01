MagentaTV Must-Watch: A Young Doctor's Notebook ist die perfekte Horror-Mischung aus Grey's Anatomy und Scrubs [Anzeige]

Vergesst Grey's Anatomy und Scrubs: A Young Doctor's Notebook mit Daniel Radcliffe und Jon Hamm bei MagentaTV ist die ungewöhnlichste Arztserie, die ihr je gesehen habt.

Stellt euch vor, ihr habt euer Medizinstudium mit Bravur abgeschlossen und freut euch darauf, euer angelesenes Wissen als praktizierende Mediziner:in endlich in die Tat umsetzen zu können. Stattdessen landet ihr aber irgendwo im russischen Hinterland, weit entfernt von jeder anderen Stadt und hoffnungslos eingeschneit. Genau das passiert Harry Potter-Star Daniel Radcliffe in A Young Doctor's Notebook, einer der außergewöhnlichsten Serien, die ihr aktuell streamen könnt.

Die britische Serie vereint eine schwarzhumorige Variante von Scrubs - Die Anfänger mit dem emotionalen Drama aus Grey's Anatomy. Die ungewöhnliche Arztserie spielt auf zwei Zeitebenen. In der einen begleiten wir den zunehmend verzweifelten jungen Arzt (Radcliffe) bei improvisierten Operationen im ländlichen Russland. In der anderen wird sein älteres Ich (Jon Hamm) von Soldaten verhört. Wie es dazu kommt, erzählt uns A Young Doctor's Notebook in insgesamt zwei Staffeln, die jetzt bei MagentaTV verfügbar sind.

A Young Doctor's Notebook bei MagentaTV vereint blutige Märchenoptik mit überragender Komik

Kann eine Geschichte über Verzweiflung, Depression, Krieg und Medikamentenabhängigkeit witzig sein? Ja, und A Young Doctor's Notebook beweist es. Die Inszenierung der Szenen im verschneiten russischen Hinterland erinnern stellenweise eher an ein albtraumgewordenes Märchen als an eine Arztserie. Durch die Dialoge, die hervorragenden Schauspielleistungen und die unglaubliche Situationskomik schafft es die Serie aber, selbst der düstersten Situation eine gewisse Leichtigkeit zu geben.

Besonders brilliert die Serie aber dann, wenn Radcliffe und Hamm gemeinsam in einer Szene sind. Die Dynamik zwischen verzweifeltem Jungspund und vom Leben gezeichneten Mann mittleren Alters, der sein jüngeres Ich vom größten Fehler seines Lebens abhalten will, ist ebenso unterhaltsam wie zerstörerisch. Und sorgt in Staffel 1 für einen dieser magischen Serienmomente, die man nie wieder vergisst.

Die Serien-Fakten zu A Young Doctor's Notebook, der emotionalen Mischung aus Grey's Anatomy und Scrubs

A Young Doctor's Notebook zeigt Blut, Gewalt, Sex und Drogenmissbrauch und ist ab 16 Jahren freigegeben.

freigegeben. Die Serie umfasst 2 Staffeln mit jeweils 4 Episoden .

mit . Jede Folge ist zwischen 20 und 25 Minuten lang.

lang. Alle Folgen von A Young Doctor's Notebook gibt es bei MagentaTV zu streamen.

