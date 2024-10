"Man konnte sich immer darauf freuen": Das wird Tom Selleck am meisten an Blue Bloods vermissen

Nach 14 Staffeln geht es nicht mit der Polizeiserie Blue Bloods weiter. Für Hauptdarsteller Tom Selleck ein schwerer Einschnitt. Er wird vor allem eine Sache vermissen.

Wird eine langjährige Serie eingestellt, leiden nicht nur eingefleischte Fans darunter. Auch für Cast und Crew, denen das Format Arbeitsplatz und Umfeld war, sind Absetzungen oft ein schwerer Schlag in die Magengrube. So scheint es auch Tom Selleck mit seiner abgesetzten Polizeiserie Blue Bloods - Crime Scene New York zu ergehen.

Die 14. und finale Staffel ist mittlerweile im Kasten, was für manche am letzten Drehtag von Selleck mit Tränen endete. Doch auch einige Zeit nach seinem letzten Arbeitstag am Set scheint der Schauspieler vor allem einer Sache hinterherzuhängen.

Blue Bloods-Star Tom Selleck vermisst vor allem eins: Seine Kolleginnen und Kollegen

Vor einigen Tagen ließen Selleck und Co-Stars wie Donnie Wahlberg, Marisa Ramirez und Vanessa Ray sich beim PaleyFest in New York blicken. Während des Panels wurde es laut Deadline schnell wieder emotional. Beim letzten Drehtag überraschte Selleck seine Kolleg:innen mit einem Gedicht, diesmal war es ein Brief von der Familie des verstorbenen Blue Bloods-Producers Leonard Goldberg. Der hatte sich die heute berüchtigten Dinner-Szenen ausgedacht.

Ein Kloß im Hals hatte Selleck dann auch selbst, als es darum ging, wie sehr er seine geschätzten Kolleg:innen aus Blue Bloods vermisst:

Ungefähr jetzt würden wir am Drehplan arbeiten, was mir wirklich fehlt. Aber was ich vor allem vermisse, sind meine Freunde, meine Schauspielfamilie. Die Gelegenheit, die wir hatten, dieses Geschenk, alle acht Arbeitstage mal alle zu sehen ... man konnte sich immer darauf freuen. Es sind zwei Familien – die Reagan-Familie und die schauspielende Familie.

Wann laufen die finalen Blue Bloods-Folgen in Deutschland an?

Ein hiesiges Startdatum hat die 14. Staffel von Blue Bloods noch nicht. Mit Pistole auf der Brust würden wir aber Ende 2024 oder Anfang 2025 damit rechnen. Die 13. Season der Serie debütierte beim Pay-TV-Sender Sky und war auch schon bei Sat.1 Gold und kabel eins im Free-TV zu sehen.

