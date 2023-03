Mandalorian Staffel 3: Die derzeit beste Baby Yoda-Puppe gibt es gerade extrem günstig bei Amazon

Grogu alias Baby Yoda ist mit der 3. Staffel von The Mandalorian zurück auf Disney+ und passend dazu hat Amazon den derzeit günstigsten Preis für eine der besten interaktiven Puppen des grünen Knirpses.

Neben dem namensgebenden Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal), ist das umgangssprachlich als "Baby Yoda" bekannte Machtnutzerkind Grogu ganz klar das Highlight der beliebten Star-Wars-Serie auf Disney+, die kürzlich mit der ersten Folge in die dritte Staffel gestartet ist.

Amazon hat passend dazu eine animatronische Edition mit über 25 Sound- und Bewegungskombinationen für 58,69 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 86,99 Euro * versandkostenfrei im Angebot, die angesichts von Design und Funktionen wohl mit als die beste Baby-Yoda-Puppe durchgehen dürfte. Laut verschiedenen Preisvergleichsseiten gibt es dieses Modell derzeit bei keinem anderen Händler günstiger.

Das bietet die Baby-Yoda-Puppe bei Amazon

Egal ob für erwachsene Fans oder den Nachwuchs: Die originalgetreu gestaltete Puppe von Hasbro aus PVC mit abnehmbarer Mandalorianer-Halskette und echter Textil-Robe dürfte alle Altersklassen gleichermaßen überzeugen.

Dabei sind durch verschiedene Interaktionen unter anderem Kopf, Arme und Augen automatisch und scheinbar fließend beweglich. So wird beispielsweise durch dreimaliges Streicheln der Figur die Machtnutzung in Form der bekannten Pose aus The Mandalorian nachgeahmt, bei der Grogu den Arm hebt, die Augen schließt und seufzt. Legt man die Puppe hin, macht sie derweil ein Nickerchen.



Mit an Bord sind natürlich auch durch die Serie inspirierte Soundeffekte, die durch die Berührung des Kopfs aktiviert werden. Dabei gibt es verschiedene Sounds, etwa für Freude und Aufregung, Kichern und Plappern oder Müdigkeit und Schlaf. Insgesamt beherrscht die Puppe wie erwähnt über 25 Sound- und Bewegungskombinationen. Weitere Details findet ihr bei Amazon .*

Das kommt in den Rezensionen auf Amazon gut an: In über 3.000 Bewertungen gibt es durchschnittlich sehr gute 4,8 von 5 Sternen für die Puppe. Gelobt werden dabei vor allem das authentische Aussehen, das echt wirkende Verhalten und der hohe Wert als Blickfang für Mandalorian-Fans. Kritik sucht man dafür mit der Lupe.



Noch mehr Baby Yoda und Star Wars



Unterdessen gibt es aber natürlich auch noch zahlreiche weitere Varianten von Grogu aka Baby Yoda als Puppe für zu Hause. Die besten Exemplare, egal ob beweglich oder als Plüschtier, haben wir bereits in einer Übersicht vorgestellt.



