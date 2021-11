Das sind die besten Baby Yoda-Puppen zum Kaufen: Beweglich oder als Plüschtier

Es gibt viele Varianten der Baby Yoda-Puppe aus The Mandalorian zu kaufen: Beweglich, als Plüschtier oder als günstiger Funko-Merch. Wir stellen euch die Star Wars-Puppen vor.

Baby Yoda aus The Mandalorian ist ein echter Publikumsliebling. Da verwundert es wenig, dass das süße Wesen (auch bekannt als Grogu) als Puppe von diversen Herstellern und in verschiedenen Größen zu kaufen gibt. Egal ob als Kuscheltier für Kinder, als dekorative Replik für Sammler oder bewegliche Puppe mit Sprachfunktion – für jeden Geschmack gibt es die passende Version.

Alle Varianten der Baby Yoda-Puppe zum Kaufen: Von günstig bis teuer

Wenn ihr derzeit selbst auf der Suche nach eurem ganz persönlichen Baby Yoda seid oder vielleicht ein passendes Weihnachtsgeschenk für einen echten Star-Wars-Fan sucht – egal ob klein oder groß: Wir haben ein paar konkrete Tipps für parat.

Variante 1: Baby Yoda als Kuscheltier – Maximal Plüschig



Die Kuscheltierversion von Baby Yoda macht den Anfang in unserer Produktvorstellung. Je nachdem, wieviel Geld ihr ausgeben möchtet und welche Größe ihr bevorzugt, könnt ihr den Plüsch-Yoda in mehreren offiziell lizensierten Versionen:

Die Plüschyodas eignen sich vor allem für kleine Kinder und sind grundsätzlich bereits ab einem Alter von wenigen Monaten nutzbar.

Variante 2: Baby Yoda als bewegliche Puppe – Sprachausgabe und Bewegungsfeatures

Unser absolutes Highlight: Die knapp 100 Euro teure Galactic-Snackin'-Grogu-Figur * (Bild 1), die mit mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekten sowie vier interaktiven Accessoires daherkommt.

Neben der klassischen Plüsch-Variante von Baby Yoda gibt es den Jedi-Meister in spe auch als sprechende Puppe aus Kunststoff. Auch hier stehen euch verschiedene Varianten zur Auswahl, die wir euch einmal näher vorstellen wollen.



Die Galactic-Snackin'-Grogu-Puppe macht den Anfang, denn dieser Baby Yoda hat es in sich: Der knapp 24 cm große Kerl interagiert mit euch und lässt sich füttern – über 40 Sound- und Bewegungseffekte inklusive. Die Features der Figur sehen wie folgt aus:

Größe: 23,5 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 40 Sound- und Bewegungseffekte

inklusive 4 interaktiver Accessoires, die ihr Grogu geben könnt und auf die er reagiert

benötigt 4 AA-Batterien

Preis: 95,96 Euro bei Amazon *



Unser nächster Baby Yoda interagiert zwar nicht direkt mit euch, verfügt aber trotzdem über diverse Soundeffekte und lässt sich sogar per Fernbedienung steuern. Dieses Modell hat folgende Merkmale:

Größe: 28 cm



Material: Acryl, Baumwolle

Bewegliche Teile

Soundeffekte und Bewegungssteuerung per Fernbedienung

benötigt eine A-Batterie

Preis: 51,99 Euro bei Amazon*

Der animatronische Baby Yoda von Hasbro lässt sich zwar nicht fernsteuern, interagiert aber mit euch, wenn ihr ihn berührt. Streichelt ihr ihm über den Kopf, bewegt er Arme, Kopf, Ohren und Augen und erinnert dabei ein wenig an einen Furby. Diese Puppe besitzt folgende Features:

Größe: 21 cm

Material: Kunststoff

Bewegliche Teile

mehr als 25 Sound- und Bewegungseffekte

benötigt 3 AAA-Batterien

Preis: 49,99 Euro bei Amazon *

Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Baby-Yoda-Puppe für alle diejenigen, die gerne etwas weniger Geld für einen Grogu mit Soundeffekten ausgeben möchten. Der 19 cm große Baby Yoda von Hasbro ist die günstigste sprechende Figur in unserer Liste, bringt aber trotzdem eine ganze Reihe von Sounds und Accessoires mit.



Größe: 19 cm

Material: Kunststoff

bewegliche Teile und zwei Accessoires

zehn Soundeffekte

benötigt 3 LR44--Batterien



Preis: 23,99 Euro bei Amazon *



Wer ein Geschenk für ein Kind im Alter ab drei Jahren sucht, ist mit den sprechenden Versionen von Baby Yoda gut bedient. Aber auch ältere Fans des kleinen Kerls kommen mit den Puppen auf ihre Kosten.



Variante 3: Baby Yoda für Sammler – Funko und Lego

Wer sich den kleinen Baby Yoda gern als Sammlerobjekt ins Regal stellen möchte, kann sich zusätzlich zu den sprechenden Puppen eine Reihe weiterer Modelle anschauen. Dabei gibt es beispielsweise ein Bauset von Lego oder verschiedene Funko-Figuren:



Ihr seht also: Fans von Baby Yoda haben in Anbetracht der diversen Puppen-Varianten die Qual der Wahl. Aber egal, für welche Version ihr euch entscheidet: Wir sind uns sicher, dass sie euch die Wartezeit auf die nächste Staffel von The Mandalorian bestimmt ein wenig versüßen kann. Denn Baby Yoda kann man einfach nicht widerstehen.

