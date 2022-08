Manifest Staffel 4: Startdatum und erster Trailer zur Netflix-Serie

Nach der Absetzung wurde die Drama-Serie Manifest von Netflix übernommen und für eine 4. Staffel verlängert. Jetzt ist der erste Teaser-Trailer da, der auch den Starttermin enthüllt.

In den USA wurde das Mystery-Drama Manifest nach 3 Staffeln vom Sender NBC abgesetzt. Fans bekommen trotzdem noch Antworten auf offene Fragen, denn Netflix ist eingesprungen und hat die Serie für eine 4. Staffel mit insgesamt 20 Folgen verlängert.

Jetzt ist ein erster Teaser-Trailer zum 1. Teil des Manifest-Finales erschienen, den ihr oben im Player steht. Er verrät auch den Netflix-Start.

Erster Teil der 4. Staffel Manifest kommt im November zu Netflix

Die finalen Episoden von Manifest setzen nach einem Zeitsprung von zwei Jahren nach dem Staffel 3-Ende ein. Dadurch beginnt die Handlung im Jahr 2023, um am schicksalhaften 2. Juni 2024 anzukommen, dem Todesdatum der Passagiere von Flug 828.

Im Cast werden für Manifest Staffel 4 Parveen Kaur, Luna Blaise, Holly Taylor, Josh Dallas, Melissa Roxburgh und J.R. Ramirez zurückkehren. Der 1. Teil der finalen 4. Staffel Manifest kommt am 4. November zu Netflix. Die letzten Episoden werden dann 2023 folgen.

