Mario-Hit für die Switch schon vor dem Prime Day unfassbar günstig: Sichert euch das beliebte Action-Adventure-Game

Das beliebte Mario-Rabbid-Crossover ging mit Sparks of Hope in die zweite Runde. Jetzt gibt es das beliebte Videospiel bei Amazon im Angebot. Neben der Standard-Variante ist auch die Gold-Edition reduziert.

In zwei Wochen, am 16. und 17. Juli, findet der Prime Day zum zehnten Mal statt, doch tolle Angebote gibt es schon jetzt. Darunter auch ein beliebter Mario-Hit für die Switch, mit dem sich Nintendo mit dem erfolgreichen Spieleentwickler Ubisoft zusammengetan hat. Das Action-Adventure Mario + Rabbids Sparks of Hope ist sowohl in der Standard * als auch in der Gold-Edition * richtig stark heruntergesetzt.

40 Prozent Rabatt: Sparks of Hope in der Gold-Edition mit Season Pass

Die Gold Edition von Mario + Rabbids: Sparks of Hope gibt es bei Amazon aktuell mit einem ordentlichen Rabatt von 40 Prozent, weshalb ihr das Taktik-Spiel schon für 29 Euro erhaltet. Neben einem Paket mit zusätzlichen Waffenskins bekommt ihr auch noch den Season Pass dazu.

Dieser enthält neue Figuren, Aufgaben und Geschichten, sowie die drei DLC-Pakete The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show. In der letzten Erweiterung bereichert der beliebte Jump&Run-Held Rayman euer Team.

Mit 34 Prozent Rabatt kommt die Standard-Edition von Mario + Rabbids: Sparks of Hope * auf einen günstigen Preis von 19 Euro. Hier ist dann nur das Hauptspiel ohne Erweiterungen und Extras enthalten.

Darum geht es in dem taktischen Adventure-Game Mario + Rabbids

Die fiese Misera droht damit, die ganze Galaxie ins Verderben zu stürzen. Jetzt liegt es an Mario, seinen Freund:innen und den Rabbids, sie aufzuhalten. Mit dem Raumschiff reist ihr insgesamt zu fünf abwechslungsreiche Welten, die sich thematisch stark unterscheiden. In der jeweiligen Hauptmission müsst ihr Kristalle sammeln, mit denen ihr näher an Miseras Festung reisen könnt. Die optionalen Nebenquests bescheren euch zusätzliche Kämpfe, Rätsel und Mini-Spiele.

Kombo-Angriffe sorgen für Abwechslung

Herzstücks des Spiels bleiben die rundenbasierten Kämpfe. Am Anfang besteht euer Team aus zwei von sechs wählbaren Charakteren, später bekommt ihr drei weitere Figuren zur Auswahl und stockt auch euer Team auf drei Kämpfer:innen auf, um gegen diverse Feinde anzutreten. Die lustigen Figuren sind mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet, die auch mit anderen Charakteren für Kombo-Angriffe genutzt werden können. Die strategische Planung und Kombinationsmöglichkeiten gestalten die Kämpfe abwechslungsreich.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope übertrumpft Vorgänger

Das Spiel ist eine Fortsetzung von Mario + Rabbids: Kingdom Battle * und weist einige Ähnlichkeiten auf, wenngleich Fans über einen deutlich größeren Missionsumfang und weitere Neuerungen freuen können. Auf dem Kampfplatz sind die Figuren nicht länger in Felder eingeteilt und können sich frei bewegen.

Außerdem verfügt jede Figur über einen eigenen Skilltree, an dem ihr Bewegung, Lebensenergie und Sonderfertigkeiten individuell hochleveln könnt. Das bringt teils gravierende Auswirkungen mit sich, die weiter euren persönlichen Spielstil prägen und für Abwechslung im Mario Abenteuer sorgen.

