Mark Harmon hatte nur einen Rat für seinen NCIS-Nachfolger als Leroy Gibbs: Er bestand aus zwei Wörtern

Noch dieses Jahr kommt mit NCIS: Origins ein Gibbs-Prequel auf uns zu, das die frühere Karriere des NCIS-Ermittlers beleuchtet. Für seinen jungen Nachfolger hatte Mark Harmon einen kurzbündigen Ratschlag.

NCIS-Fans nahmen zwar schon von Mark Harmon Abschied, müssen aber nicht auf dessen Serienfigur Leroy Jethro Gibbs verzichten. Schon bald wird es nämlich mit NCIS: Origins eine Vorgeschichte über den beliebten Ermittler geben.



Abgelöst wird Harmon von seinem jungen Kollegen Austin Stowell, für den Harmon nur zwei Wörter als Ratschlag hatte.

Das sagte Mark Harmon dem neuen Gibbs-Darsteller für NCIS: Origins

Während der TCA-Präsentation erklärte der NCIS: Origins-Star jüngst, dass sein Gibbs ein ganz anderer sein wird, als man ihn aus der Originalserie kennt (via USA Today ):

Es ist nicht der Gibbs, den die Welt kennt. Es ist eine gebrochene Person, die nach ihrer Identität sucht.

Harmon, der als Executive Producer und Erzähler an der Prequel-Serie beteiligt ist, verhielt sich ganz wie seine Serienfigur als Mann weniger Worte und hatte einen prägnanten Ratschlag für seinen Nachfolger. Stowell erinnert sich:

Während des Screen-Tests kam Mark auf mich zu und gab mir zwei Wörter, die ich nie vergessen werde: Vertrau dir.

Peacock Austin Stowell in A Friend of the Family

Nach nur einer Woche vor der Kamera habe Stowell sich schon viel besser und wie "der glücklichste Mann der Welt" gefühlt. Ein Gefühl, das er auch mit zum Television Critics Awards-Panel nahm:

So fühle ich mich auch hier. Es ist erst Woche eins, aber wir machen hier etwas ganz Besonderes.

Einen Starttermin hat NCIS: Origins noch nicht vom US-Sender CBS bekommen. Wer in der Zwischenzeit Original-Gibbs bei der Arbeit zusehen will, kann das ab sofort gratis und mit bald 1000 Folgen in einer neuen Streaming-Heimat von NCIS tun.

