20 Serien-Highlights im zweiten Halbjahr: Netflix' Yellowstone-Killer, Gibbs' NCIS-Rückkehr und das neue DC-Universum

Die zweite Jahreshälfte 2024 hat nicht nur neue Franchise-Serien von Marvel über Star Wars bis zu NCIS zu bieten. Hier sind die 20 größten Serien-Highlights bei Netflix und Co., die ihr in den kommenden Monaten nicht verpassen solltet.

Nachdem wir euch bereits die 20 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2024 vorgestellt haben, werfen wir einen vorfreudigen Blick auf die kommenden Monate. Bis zum Ende des Jahres erwarten uns nämlich noch einige vielversprechende Serien-Highlights.

Serienfans stehen 2024 einmal mehr vor einer Herausforderung. Allein Netflix hat über 100 Neuheiten im Programm und auch Amazon Prime Video, Disney+ und Co. machen es uns nicht leicht, den Überblick zu behalten. Daher haben wir für euch 20 Serien-Highlights 2024 herausgesucht, die noch dieses Jahr starten sollen und schon jetzt um einen Platz auf euren Merklisten wetteifern.

Die 20 spannendsten kommenden Serienstart bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.

Im Podcast stellen wir euch ganz neue kommende Serien bei Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV+ und Co. vor. Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Western oder Historisches mögt: Es ist garantiert für jeden Geschmack etwas bei unseren 20 kommenden Serien-Highlights dabei. Folgende Titel besprechen wir:

Während Netflix mit der Western-Serie American Primeval dem Yellowstone-Erfolg nacheifert, setzt Amazon mit Cross auf Krimi-Unterhaltung für Fans von Reacher. Bei Disney+ hingegen bringen die großen Franchise-Marken Marvel und Star Wars bis zum Ende des Jahres zwei spannende neue Serien-Ableger hervor.

Mit NCIS: Origins und Dune: Prophecy erwarten uns darüber hinaus zwei mit Spannung erwartete Prequel-Serien, während die Crime-Serie The Penguin die Geschichte Gothams nach Robert Pattinsons The Batman fortschreibt. James Gunns neues DC-Universum wird auf der großen Leinwand zwar erst 2025 mit Superman prämieren, doch schon in diesem Jahr fällt der offizielle Startschuss mit der Animationsserie Creature Commandos.

