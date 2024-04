Mark Wahlberg lehnte einen absoluten Sci-Fi-Kultfilm ab – und der Grund ist dämlich

Mark Wahlberg hätte die Hauptrolle in einem absoluten Sci-Fi-Kultfilm spielen können. Doch der Star aus Uncharted und Arthur der Große hatte eine Forderung, die der Regisseur nicht akzeptieren konnte.

Demnächst erlebt Mark Wahlberg in Arthur der Große ein neues Kino-Abenteuer. Er ist ein gestandener Blockbuster-Star, der Filme auch allein erfolgreich tragen kann. Reisen wir 20 Jahre zurück, sieht das noch etwas anders aus. Damals war der Ex-Rapper gerade auf dem Sprung nach ganz oben im Filmgeschäft. Vielleicht ist das der Grund, warum er auf seine kreative Idee für die Hauptrolle im Science-Fiction-Kutfilm Donnie Darko beharrte. Regisseur Richard Kelly konnte damit jedenfalls nichts anfangen.



Darum lehnte Mark Wahlberg den Sci-Fi-Kultfilm Donnie Darko ab

Die Hauptrolle des 17-jährigen Donnie Darko, der von Visionen des Endes der Welt geplagt wird, spielte am Ende Jake Gyllenhaal. Vorher waren aber mehrere bekanntere Stars im Gespräch. Die Produzenten wollten beispielsweise Vince Vaughn, wie Richard Kelly in einem Interview (via Scotts ) bestätigte. Der lehnte ab, weil er sich zu alt für die Rolle fühlte. Der ein Jahr jüngere Mark Wahlberg hatte aber einen anderen Grund. Kelly erklärte das so:

Mark Wahlberg war im Gespräch, um Donnie zu spielen. Er mochte das Drehbuch und die Rolle. Das große Problem war, dass Mark Donnie mit einem Lispeln spielen wollte.

Weiter verriet der Regisseur:

Warum? Das weiß ich auch nicht genau. Er hat aber ziemlich stark drauf bestanden, und das hat den Deal letztendlich verhindert.

Warum der Grund dämlich ist und Wahlberg trotzdem die richtige Entscheidung traf

STUDIOCANAL Donnie Darko

Leider fehlt uns Mark Wahlbergs Begründung für seinen Wunsch, Donnie mit einem Sprechfehler zu spielen. Von außen wirkt es jedenfalls gelinde gesagt dämlich, eine Rolle abzulehnen, weil man ihr eine Eigenschaft aufpfropfen will, mit der man sich als Schauspieler hervortun kann.

Es passt aber zur Wahlbergs damaliger Karrierephase. Der spätere Actionstar war Ende der 1990er, Anfang der 2000er nämlich experimentierfreudiger in seiner Rollenwahl als heute. Er wollte sich als Schauspieler beweisen und drehte mit Regisseuren wie Paul Thomas Anderson (Boogie Nights), David O. Russell (Three Kings) und James Gray (The Yards).

Für Donnie Darko war seine Absage ein Segen. Statt eines fast 30-Jährigen in der Rolle eines Schülers zu besetzen, bekam der damals 20-Jährige Jake Gyllenhaal den Job. Donnie Darko ging an den Kassen unter, mauserte sich aber zum Kultfilm. Für Gyllenhaal war es ein wichtiger Schritt zum Hollywood-Durchbruch, der ein Jahr später mit Moonlight Mile kam. Mark Wahlberg indes brauchte noch eine Weile, um seine Nische in Hollywood für sich zu entdecken. Und die hat mit Independent-Gehirnzwirblern wenig zu tun.

