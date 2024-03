Teuerste Netflix-Serie 2024: Das neue Epos der Game of Thrones-Macher wird Sci-Fi-Fans extrem spalten

Wir stellen die Netflix-Serie 3 Body Problem im Podcast auf den Prüfstand und diskutieren Stärken und Schwächen des Sci-Fi-Epos der Game of Thrones-Macher.

Nichts weniger als eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt geht am 21. März 2024 an den Start. 3 Body Problem ist das neue Serien-Projekt der Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff und verfilmt eines des ambitioniertesten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu.

Kann 3 Body Problem den riesigen Erwartungen gerecht werden und mit den besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahrzehnte mithalten? Diese und weitere Fragen diskutieren wir im Podcast und erklären, warum die ambitionierte Netflix-Großproduktion Sci-Fi-Fans spalten wird.

Podcast: Ist 3 Body Problem ein Science-Fiction-Highlight oder ein Netflix-Flop?

In der neuen Netflix-Serie wird eine Gruppe von Wissenschaftler:innen – die Oxford Five – in eine Reihe mysteriöser Vorfälle verstrickt, die von seltsamen Countdowns bis hin zu einem futuristischen Videospiel reichen. Dabei ahnen sie nicht, dass sich ihnen gerade die größte Krise der Menschheitsgeschichte ankündigt. Im Podcast geben wir euch eine spoilerfreie erste Einschätzung, ob und für wen sich 3 Body Problem lohnt.



Während Moviepilots größte Science-Fiction-Liebhaberin Andrea als Genre-Fan auf die Serie blickt, zieht Trisolaris-Botschafter Max Vergleiche zur Vorlage und der ersten (chinesischen) Verfilmung Three Body. Die Netflix-Adaption macht nämlich einiges anders – und kann das Original in einem Punkt sogar übertreffen. Mehr dazu gibt's im Podcast zu hören.

Timecodes: Das erwartet euch in der Podcast-Folge

00:04:09 - Der Hype um 3 Body Problem erklärt

00:12:10 - Handlung und Charaktere

00:24:26 - Stärken und Schwächen der Sci-Fi-Serie

00:40:37 - Buch vs. Serie: Die Adaption wird Fans spalten

00:53:35 - Unser Fazit zu 3 Body Problem

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren.

