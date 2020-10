Marvel-Fan macht Traum wahr, spielt Hauptrolle in Disney+-Serie

Iman Vellani spielt Ms. Marvel in der Disney+-Serie. Die junge Darstellerin stößt damit zum wachsenden MCU-Serien-Universum um WandaVision, Loki und She-Hulk.

Die Hauptdarstellerin von Ms. Marvel steht fest. Iman Vellani spielt die Heldin in der kommenden Disney+-Serie. Damit nähert sich die nächste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) der Realisierung. Erst vor wenigen Tagen wurde nämlich die Besetzung von She-Hulk bekannt gegeben.

Mit Titelrolle übernimmt die junge Darstellerin eine für das Comic-Haus wegweisende Heldin. Denn ihre Figur Kamala Khan war die erste muslimische Comic-Heldin des Verlages mit einer eigenen Reihe.

Ms. Marvel-Serie bei Disney+: Wer ist Iman Vellani?

Für Iman Vellani wird Ms. Marvel die erste Rolle in einer Serie. Aber auch auf Filmauftritte kann sie sich freuen. Denn MCU-Chef Kevin Feige kündigte bereits an, dass die Heldin in den Kinofilmen ebenfalls mitmischen wird. Das merkt Deadline in der Exklusivmeldung über das Casting an.

Vellani hat bisher noch keinen anderen Credit in der Filmdatenbank IMDb. dafür scheint sie ein waschechter Marvel-Fan zu sein. So wurde sie im Rahmen eines Schüler-Projekts des Toronto International Film Festivals folgendes gefragt (via TIFF ):

Wen würdest du in einem Film spielen? - Iron Man natürlich.

Vor sechs Monaten veröffentliche Imani zudem einen Stop Motion-Kurzfilm, den sie in den Anmerkungen unter anderem Kevin Feige widmete (gefunden bei The Direct ). Den Kurzfilm könnt ihr euch weiter unten im Artikel anschauen.

Nun ist es zwar nicht Iron Man geworden. Doch das Casting als Ms. Marvel macht für Iman Vellani fraglos einen Traum wahr. Die junge Darstellerin übernimmt zudem eine Rolle, die für die Geschichte des Verlags von besonderer Bedeutung ist.

Ms. Marvel: Das wichtigste über Kamala Khan in Kürze

Die Figur Kamala Khan erschien erstmals 2013 in den Captain Marvel-Abenteuern und erhielt 2014 ihre eigene Reihe. Die Teenagerin mit pakistanisch-amerikanischem Hintergrund wurde damit zur ersten muslimischen Titelheldin eines Marvel-Comics.

In den Heften eifert Kamala ihrem Superhelden-Idol Carol Danvers nach, was Auftritte von Brie Larson in der Serie oder von Iman Vellani in Captain Marvel 2 begünstigen könnte.

© Marvel Comics Die Heldin in den Comics

Ihre Kräfte erhält sie, nachdem sie in Kontakt mit dem sogenannten Terrigen-Nebel kommt, ein Mutagen aus dem Comic-Universum. Kamala kann ihren Körper nach Belieben verwandeln und verfügt über übermenschliche Schnelligkeit, Heilkräfte und Stärke.

Bad Boys 3-Regisseure an Disney+-Serie beteiligt

Kreiert wurde die Serie von Autorin Bisha K. Ali. Auch zu den Regisseuren sickerten in den letzten Tagen Informationen durch. Demnach wurde das Bad Boys 3-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah angeheuert sowie die Filmemacherin und Aktivistin Sharmeen Obaid-Chinoy und Meera Menon (Farah Goes Bang).

Einen Starttermin für die Ms. Marvel-Serie gibt es noch nicht. Die erste MCU-Serie von Disney+ ist dagegen schon bekannt. WandaVision mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany soll noch 2020 bei dem Streaming-Dienst starten.

Iman Vellanis Stop-Motion-Kurzfilm:

Podcast über die Zukunft der Marvel-Serien bei Disney+

Zusammen mit S.H.I.E.L.D.-Fan Andrea und MCU-Experte Matthias bespreche ich im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, welche MCU-Serien sich lohnen und auf welche wir uns freuen dürfen.

Disney+ plant für das MCU eine Reihe von Serien, die noch viel stärker mit den Kinofilmen und den Avengers verbunden sind. Im Podcast geben wir einen Ausblick, was uns in den nächsten Jahren erwarten wird.



