Nach Avengers 4 stürzt WandaVision das MCU ins Chaos

Nach dem großen Avengers-Finale erwartet uns mit WandaVision auf Disney+ schon bald eine Serie, die das Marvel Cinematic Universe komplett auf den Kopf stellen könnte.

Im Rahmen von Phase 4 des Marvel Cinematic Universe erwarten uns einige vielversprechende Projekte, besonders mit einem Blick auf Disney+. Der Streaming-Dienst soll in den kommenden Jahren zur neuen Heimat der MCU-Serien werden. Dabei sorgt vor allem ein Projekt durch seinen ungewöhnliche Herangehensweise für Aufsehen: WandaVision.

WandaVision besitzt das Potential, das MCU komplett ins Chaos zu stürzen. Um bei all den Entwicklungen nicht den Überblick zu verlieren, sammeln wir an dieser Stelle die wichtigsten Informationen zur Serie. Sprich: Der Artikel wird auch regelmäßig mit den neusten Details erweitert. Vor dem Weiterlesen sei allerdings vor diversen MCU-Spoilern gewarnt.

Wovon handelt die Marvel-Serie WandaVision?

WandaVision bringt zwei altbekannte MCU-Figuren zurück, namentlich Wanda Maximoff aka Scarlet Witch und Vision. Bereits an diesem Punkt wird es spannend, denn Vision ist eigentlich in Avengers 3: Infinity War gestorben, taucht nun aber trotzdem wieder in quicklebendiger Form auf. WandaVision wird allem Anschein nach mit Scheinwelten spielen und wird darüber hinaus als Sitcom mit surrealen Einschlägen umschrieben.

Der neue Captain America: Alles über The Falcon and the Winter Soldier

So sollen sich Wanda und Vision zu Beginn der Handlung in einer perfekten Vorstadtidylle wiederfinden. Gemeinsam leben sie in einem beschaulichen Haus und blicken fröhlich dem Alltag entgegen - eben genauso wie die Figuren in einer klassischen Sitcom. Schon bald drängt sich aber der Verdacht auf, dass in ihrer Welt etwas nicht stimmt. Die Frage ist nur, was genau vor sich geht.

Wie hängt WandaVision mit dem MCU zusammen?

Die Serien bei Disney+ sollen deutlich stärker mit den Ereignissen der Kinofilme verwoben werden, als es bisher bei Serien aus dem MCU der Fall war. WandaVision nimmt dabei eine besondere Rolle ein. So soll die Handlung direkt auf die Ereignisse von Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness vorbereiten. Das ist insofern interessant, da es hier ebenfalls um verschiedene Dimensionen und Realitäten geht.

Nach Avengers 4: Erstes Bild aus WandaVision zeigt ganz neues MCU

Bereits die ersten bewegten Bilder aus WandaVision legen nahe, dass wir verschiedene Zeit- bzw. Realitätsebenen sehen werden. Das Sitcom-Setting verändert sich etwa und scheint jedes Mal einer anderen Dekade zugeordnet zu sein, angefangen bei den Schwarz-Weißen-Bildern bin hin zu einem Look, der einer Sitcom aus den 1990er Jahren gleicht - als würde Elizabeth Olsen doch noch ihr eigenes Full House bekommen.

Wer gehört zum Cast von WandaVision?

In WandaVision erwartet uns die Rückkehr vieler bekannter MCU-Figuren, die ebenfalls von ihren bekannten Darstellern verkörpert werden. Aber auch neue Gesichter finden sich in der Besetzung wieder.

Wer steckt hinter der Marvel-Serie WandaVision?

Geschaffen wurde die Serie von Jac Schaeffer, der mit der romantischen Komödie TiMER sein Debüt als Regisseur und Drehbuchautor ablieferte. Erste MCU-Erfahrungen sammelte er als Drehbuchautor für Black Widow. Inszeniert werden alle sechs Episoden der 1. Staffel WandaVision von Matt Shakman. Mit Serien wie It's Always Sunny in Philadelphia, You're the Worst und The Good Wife war dieser schon sowohl im Drama- als auch im Comedy-Bereich tätig.

Gibt es schon einen Trailer zu WandaVision?

Beim Super Bowl 2020 wurde ein erster Einblick in WadaVision enthüllt, das uns in Windeseile durch die verschiedenen Dekaden der Serie führt und ebenfalls Nachwuchs ein Aussicht stellt: In einer Einstellung stehen Wanda und Vision vor zwei Kinderwiegen, hierbei könnte es sich um William und Thomas bzw. Wiccan und Speed handeln, die als Mutanten ebenfalls besondere Fähigkeiten besitzen.

Wann und wo startet WandaVision?

Bisher ist noch kein konkretes Startdatum für WadaVision bekannt. Die 1. Staffel soll aber noch 2020 auf Disney+ ihre Premiere feiern, voraussichtlich aber erst nach The Falcon and The Winter Soldier. In Deutschland geht der Streaming-Dienst am 24. März 2020 an den Start.

Welche MCU-Serien kommen noch auf Disney+?

Neben WandaVision erwartet uns in Zukunft auch eine MCU-Serie mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle, die sich um die Abenteuer von Loki dreht. Dazu kommt The Falcon and the Winter Soldier sowie ein Hakweye-Ableger mit Jeremy Renner als Bogenschütze. Weiterhin sind aktuell Serien zu She-Hulk, Moon Knight und Mrs. Marvel und die Animationsserie What If...? geplant.

