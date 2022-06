Marvel-Fiesling triumphiert: Das düstere alternative Ende von Doctor Strange 2 schockiert

Doctor Strange 2 können Marvel-Fans auf Disney+ sehen. Der MCU-Blockbuster hatte ein bitterböses zweites Ende, wie jetzt der Drehbuchautor eröffnete.

An dem Doctor Strange in the Multiverse of Madness-Finale können sich Marvel-Fans jetzt auch auf Disney+ erfreuen. Der MCU-Kracher hätte aber auch ganz anders ausgehen können, wie Autor Michael Waldron jetzt enthüllte. Im alternativen Ende gewinnt der große Bösewicht. Vorsicht, Spoiler zum Doctor Strange 2-Finale.

Alternatives Doctor Strange 2-Ende schockiert mit Marvel-Horror

Das offenbarte Waldron jetzt im Audiokommentar zum Film, aus dem Comicbook.com zitiert. Im Ende der Kinoversion gewinnt Strange (Benedict Cumberbatch) gegen seinen fiesen Zwilling Sinister Strange und verlässt dessen zerstörte alternative Realität. Im alternativen Ende dagegen triumphiert der Fiesling. Der Marvel-Held selbst bleibt der Held in dieser Realität gefangen und muss mit ansehen, wie sich das dritte Auge seines bösen Selbst öffnet.

Waldron erörtert: "Das wäre eine angemessene Strafe gewesen. "[Strange] hat das [Zauberbuch] Darkhold benutzt, um seine eigene Leiche zu kontrollieren. Da muss es einfach Konsequenzen geben." Viele Marvel-Fans dürften aber froh sein, dass der fertige Film doch auf einer anderen Note endet.

Wie nah das alternative an der tatsächlichen Umsetzung war, ist nicht bekannt. Dem Autor zufolge sollte das fiese Finale ein wenig an die Endszenen der Tanz der Teufel-Filme von Doctor Strange 2-Regisseur Sam Raimi erinnern.

Was haltet ihr vom alternativen Doctor Strange 2-Ende?