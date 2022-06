Neu bei Disney+: Der witzigste Doctor Strange 2-Cameo erinnert an vergessenen MCU-Totalausfall

Der Marvel-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness befindet sich ab sofort bei Disney+. Dort könnt ihr auch direkt weiterschauen, wenn ihr mehr von einem der großen Cameos sehen wollt.

Rund eineinhalb Monate nach dem Kinostart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat es der neuste Film aus dem Marvel Cinematic Universe ins Streaming-Angebot von Disney+ geschafft. Ab heute könnt ihr die Fortsetzung im Abo streamen. Damit einhergehend bietet sich auch eine weitere MCU-Serie an.

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach Doctor Strange 2 könnt ihr direkt Marvel's Inhumans bei Disney+ streamen

In Doctor Strange 2 kommt es zu einer großen Cameo-Orgien. Patrick Stewart spielt eine Variante von Professor X, während Hayley Atwell zu Captain Carter wird und Lashana Lynch als Captain Marvel in Erscheinung tritt. Dazu kommt Chiwetel Ejiofors Mordo und John Krasinski als Mr. Fantastic. Und dann wäre da noch Black Bolt.

Bei Black Bolt handelt es sich um eine Comic-Figur, die 2017 im Rahmen von Marvel's Inhumans ins Marvel Cinematic Universe eingeführt wurde. Gespielt wird der Superheld erneut von Anson Mount, der abseits des MCU aktuell als Captain Christopher Pike in den unendlichen Weiten von Star Trek: Strange New Worlds durchstartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Marvel's Inhumans schauen:

Marvel's Inhumans - Trailer (Deutsch) HD

Mit dem Auftritt von Black Bolt, auch bekannt unter dem Namen Blackagar Boltagon, bringt Doctor Strange 2 nicht nur eine vergessene Marvel-Figur zurück, sondern erinnert auch an einen der wenigen MCU-Totalausfälle. Lange Zeit sah es so aus, als würden wir nie wieder ein Lebenszeichen von Marvel's Inhumans vernehmen.

Jetzt im Heimkino: Hier könnt ihr Doctor Strangen 2 bei Disney+ streamen *

Dank Doctor Strange 2 und dem völlig unerwarteten Black Bolt-Cameo ist die Serie jedoch relevanter denn je. Falls ihr neugierig geworden seit, könnt ihr alle acht Episoden von Marvel's Inhumans nach dem jüngsten Marvel-Blockbuster bei Disney+ streamen.

Podcast: Wie gut ist Doctor Strange 2 wirklich?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe wird durchaus kontrovers diskutiert, ob Doctor Strange 2 uns genug Multiversum zeigt und dem Wahnsinn frönt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein echter Sam Raimi-Film geworden? Oder verfeuert Marvel den großartigen Regisseur hinter den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire? Und wie gelungen sind die Cameos? Im Podcast erfahrt ihr es.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Mai 2022 veröffentlicht.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie fandet ihr den Black Bolt-Cameo in Doctor Strange 2?