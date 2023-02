Marvel-Hoffnung vergeblich: Robert Downey Jrs. Iron Man-Rückkehr in Avengers 6 ist ausgeschlossen

Viele Marvel-Fans wünschen sich einen Iron Man-Auftritt von Robert Downey Jr. in Avengers 6. Solchen Hoffnungen erteilt ein Produzent nun eine Absage.

Iron Man (Robert Downey Jr.) ist tot, aber das ist eigentlich egal. Immerhin gibt es ja das Multiversum, das endlose Alternativversionen von Figuren hervorbringen kann. Warum also sollte Tony Stark nicht in Avengers 6: Secret Wars zurückkehren, wenn es gerüchteweise so viele andere MCU-Mitstreiter:innen tun? Leider hat die Fan-Hoffnung wohl keine Grundlage, wie Produzent Stephen Broussard erklärt.

Marvel-Macher über Iron Man-Rückkehr: Robert Downey Jr. ist "vom Tisch"

Zur Marvel-Zukunft erklärte Broussard im Interview mit der Medienseite io9 :

Eine der Meta-Stories von Phase 4 [des MCU] waren die neuen Figuren. [...] Nach 10 Jahren MCU-Geschichte wurde die Fackel weitergegeben. Robert Downey Jr. ist beispielsweise vom Tisch. Eine neue Generation hat sich gebildet.

Das klingt nach einer harten Absage für all diejenigen Fans, die sich schon auf einen Auftritt Downeys im sechsten Avengers-Spektakel gefreut hatten. Angeblich kehren dort gleich mehrere Marvel-Legenden zurück. Iron Man ist offenbar keine von ihnen.

Wann kommt Avengers 6 ins Kino?

Downeys Geschichte mit Iron Man hat auf der Leinwand mit Avengers 4: Endgame ein tolles Endes gefunden. Wer ihn dennoch wiedersehen will, kann sich immer noch an kurzfristige Planänderungen klammern. Immerhin sind bis zum Avengers 6-Kinostart am 29. April 2026 noch mehr als drei Jahre Zeit.

