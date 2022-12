Gleich mehrere Marvel-Legenden sollen in Avengers 6 zurückkehren: Jetzt fehlt nur noch Robert Downey Jr.

Zu Avengers 6 ist ein Gerücht aufgetaucht, das die Rückkehr vieler Stars vorhersagt. Mindestens Hugh Jackman, Tobey Maguire und Andrew Garfield sollen für den MCU-Mega-Blockbuster gewonnen werden.

Schon jetzt ist klar, dass Avengers 6: Secret Wars alles bisher Dagewesene im Marvel Cinematic Universe übertrumpfen soll. Der Mega-Blockbuster ist noch weit entfernt, aber MCU-Boss Kevin Feige ist gerade wohl schon stark mit den Vorbereitungen für das Event beschäftigt.

Jetzt ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das viele Marvel-Legenden für Avengers 6 verspricht. Wenn das stimmt, war Spider-Man: No Way Home nur ein kleiner Vorgeschmack.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller Post-Credit-Szenen im MCU:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Marvel Post Credit Scenes | Ranking

Avengers 6 versammelt angeblich Hugh Jackman, Tobey Maguire und noch viele mehr

Von Heavy Spoilers stammt das aktuelle inoffizielle Gerücht, dass Marvel Studios für den kommenden Avengers-Teil unter anderem Hugh Jackman als Wolverine und Tobey Maguire sowie Andrew Garfield in ihren Spider-Man-Rollen verpflichten will. Auch wenn es sich dabei nur um ein unbestätigtes Gerücht handelt, ist dieser Plan nicht gerade unwahrscheinlich.

Maguire und Garfield sind bereits in No Way Home zurückgekehrt, während Jackman 2024 in Deadpool 3 auftreten wird. Alle drei Stars nochmal für einen großen, gemeinsamen Auftritt in einem Avengers-Blockbuster zu versammeln, wäre nur logisch.

Das soll aber noch nicht alles sein. Weitere Marvel-Legenden sollen für Secret Wars zurückkehren. The Direct spekuliert, dass dazu auch Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto sowie ihre jüngeren Star-Versionen in Form von James McAvoy und Michael Fassbender gewonnen werden sollen.

Denkbar wäre auch ein überraschender Auftritt von Captain America-Star Chris Evans. Der könnte dann als Johnny Storm aus dem Fantastic Four-Universum zurückkehren. Schlussendlich würde nur noch Robert Downey Jr. (als alternative Iron Man-Version?) fehlen, um die Avengers 6-Sensation perfekt zu machen.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, erfahren wir bestimmt nach und nach. Bis zum geplanten Kinostart von Avengers 6: Secret Wars am 29. April 2026 vergeht auf jeden Fall noch viel Zeit.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Marvel-Figuren wollt ihr unbedingt in Avengers 6 sehen?