Marvel-Star ist einfach nicht zu retten: Sein Auftritt im neusten Mario-Trailer wird im Netz zerrissen

Der neue Trailer zu Der Super Mario Bros. Film sieht ziemlich großartig aus. Eine Sache lässt dem Internet jedoch keine Ruhe: Chris Pratts enttäuschende Mario Stimme.

Der Super Mario Bros. Film befindet sich auf einem guten Weg, zu einem der putzigsten Animationsfilme zu werden. Sowohl der Teaser-Trailer als auch der kürzlich veröffentlichte Trailer begeistern mit liebevollen Details und Referenzen zur Videospielvorlage. Ein großer Kritikpunkt besteht aber nach wie vor: Marios Stimme.



Im Original wird der abenteuerlustige Klempner von Chris Pratt gesprochen, der durch Filmreihen wie Jurassic World und Guardians of the Galaxy zum Blockbuster-Star wurde. Mit seiner Mario-Interpretation ist jedoch kaum jemand zufrieden. Chris Pratts Mario hört sich einfach nur wie Chris Pratt in jedem anderen Film an.

Keine Begeisterung für Chris Pratts Mario-Stimme

Der neue Trailer zu Der Super Mario Bros. Film wartet mit mehreren Szenen auf, in denen Mario ein paar seiner bekannten Catchphrases sagt. Allzu überzeugend hören sich diese allerdings nicht an.

Hier könnt ihr euch das berühmte "Let's-a-go" anhören:

Und hier folgt Pratts Version von Marios "Yahoo!"-Freudenschrei:

Die Reaktionen fallen sehr hart aus. Pratt gibt sich im Aufnahmestudio ungefähr so viel Mühe, wie der stets demotivierte Krusty der Clown in Die Simpsons.

Pratts Mario-Stimme zieht den ganzen Film runter. Schlussendlich müssen alle anderen Beteiligten einen Ausgleich für die Fehlbesetzung der Hauptfigur schaffen.

Im Angesicht von Pratts Mario verfinstern sich die Blicke.

Wie wenig Liebe Pratts Mario-Stimme erfährt, fasst folgendes GIF gut zusammen.



Doch es gibt nicht nur negative Reaktionen. Nach zwei veröffentlichten Trailern fangen einige Fans sogar an, sich mit Pratts Mario-Stimme anzufreunden.

Der Super Mario Bros. Film startet hierzulande am 23. März 2023 in den Kinos.



Überzeugt euch Chris Pratts Mario-Stimme?