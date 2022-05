Marvel triumphiert über DC: Doctor Strange 2 macht The Batman platt

Keine vier Wochen nach seinem Kinostart hat Doctor Strange 2 bereits mehr an den Kinokassen eingespielt als The Batman, dem bisher erfolgreichsten Film des Jahres.

Das Marvel Cinematic Universe hat einen weiteren Box-Office-Hit hervorgebracht: Doctor Strange in the Multiverse of Madness behauptet sich seit Beginn des Monats an den Kinokassen. Jetzt hat die Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch den nächsten Meilenstein erreicht und stellt die DC-Konkurrenz endgültig in den Schatten.

Mit einem Einspielergebnis von 765 Millionen US-Dollar war The Batman der bis dato erfolgreichste Film des Kinojahres. Diesen Wert übertrifft Doctor Strange 2 nun um Längen, wie die Auswertung der Kinozahlen vom Wochenende zeigt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht der MCU-Film jetzt bei 803 Millionen US-Dollar.

Doctor Strange 2 fegt The Batman weg, Spider-Man: No Way Home ist aber außer Reichweite

342 Millionen US-Dollar hat Doctor Strange 2 in seiner Heimat, den USA, eingespielt. 461 Millionen US-Dollar kommen international dazu. Der einzige Film, der dem Marvel-Blockbuster jetzt noch im Weg steht ist Spider-Man: No Way Home. Doch dessen Einspielergebnis (1,9 Milliarden US-Dollar) dürfte unerreichbar sein.



Viel spannender ist die Frage, ob Doctor Strange 2 in den nächsten Wochen in den Kreis der Marvel-Milliardäre aufgenommen wird. Rund 200 Millionen US-Dollar fehlen dem Film noch. Mit Thor 4: Love and Thunder, der am 6. Juli 2022 in den Kinos startet, kündigt sich bereits das nächste MCU-Abenteuer auf der großen Leinwand an.

