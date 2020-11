Marvels Eternals: Neue Bilder aus dem nächsten großen MCU-Film - aber erwartet nicht zu viel

Mit Eternals kündigt sich der nächste große Marvel-Blockbuster an. Die neusten Bilder zeigen das komplette Superhelden-Team. Allzu viel ist aber nicht zu erkennen.

Eigentlich sollte dieser Tage Eternals in den Kinos starten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Marvel-Blockbuster jedoch mehrmals verschoben. Ein weiteres Jahr müssen wir uns nun gedulden, bis der Film von The Rider-Regisseurin Chloé Zhao die große Leinwand erobert. Bis dahin sind wir für jeden Schnipsel und Bildfetzen dankbar.

Eternals: Marvels nächstes großes Superhelden-Team

Auf Twitter machen seit gestern ein paar Promo-Bilder die Runde. Die stammen zwar nicht aus dem fertigen Film, geben uns zumindest aber die Gewissheit, dass Marvels Eternals irgendwo da draußen existiert und eines Tages in die Kinos kommt. Die einzelnen Figuren des Superhelden-Teams sind allerdings nur schemenhaft zu erkennen.

Von links nach rechts seht ihr hier:

Lia McHugh als Sprite

Kumail Nanjiani als Kingo

Brian Tyree Henry als Phastos

Don Lee als Gilgamesh

Gemma Chan als Sersi

Richard Madden als Ikaris

Salma Hayek als Ajak

Angelina Jolie als Thena

Barry Keoghan als Druig

Lauren Ridloff als Makkari

Zwei weitere Bilder gewähren einen genaueren Blick auf Ikaris und Kingo, wobei das Kostüm von Kingo die Bauchmuskeln verdeckt, sich die Kumail Nanjiani extra für den Film antrainiert hat.

Aber wer sind die Eternals überhaupt?

Bisher spielten die Eternals im Marvel Cinematic Universe keine große Rolle. In den Comics wurden die sie als evolutionärer Ableger der Menschen vor über fünf Millionen Jahren von den außerirdischen Celestials geschaffen. Von den Celestials haben wir bereits einen Vertreter kennengelernt: Ego in Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Die Eternals verfügen über kosmische Kräfte und gelten als unsterblich. Ihre größten Gegenspieler sind die Deviants, die ebenfalls von den Celestials geschaffen wurden. Ob es um diesen Konflikt auch im Kinofilm geht, ist unklar. Feststeht dafür ein Auftritt von Game of Thrones-Star Kit Harington als Daniel Whitman aka Black Knight.

Wann kommt der Trailer zu Eternals?

Eternals startet am 4. November 2021 in den deutschen Kinos. Der erste Trailer sollte somit spätestens zum Kinostart von Black Widow am 6. Mai 2021 eintreffen. Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, bis wir endlich den ersten richtigen Blick auf das neue Superhelden-Team erhalten.

