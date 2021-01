Größtes Marvel-Ereignis seit Avengers 4: Schau dir die Anzüge des neuen Teams an

Zu dem kommenden MCU-Blockbuster Eternals ist ein neues Promo-Bild aufgetaucht. Es bietet den bislang besten Blick auf die Anzüge des neuen Superheld*innen-Teams.

Durch den Start von WandaVision bei Disney+ weht gerade ein frischer Wind durchs Marvel Cinematic Universe (MCU). Bevor mit Black Widow der nächste Kinofilm erscheint, sorgt die Serie rund um Scarlet Witch und Vision mit ihrem ausgeflippten Sitcom-Stil für Abwechslung.

Streamt alle MCU-Filme und -Serien bei Disney+ Zum Deal Entdeckt die ganze Marvel-Vielfalt

Das bedeutet aber nicht, dass MCU-Chef Kevin Feige und sein Team nicht schon das nächste Großereignis in dem Comicfilm-Universum vorbereiten. Nach dem vorläufigen Höhepunkt Avengers 4: Endgame kommt 2021 mit den Eternals ein neues Team aus spannenden Superheld*innen. Ein neues Promo-Bild bietet jetzt den bisher besten Blick auf die Anzüge der Stars und ihrer Figuren.

Im Video schauen wir uns die neue Phase 4 des MCU genauer an!

Zu viel Marvel? | Kann MCU Phase 4 nach Endgame überzeugen?

Schaut euch das Eternals-Team in ihren Anzügen genauer an

In dem kommenden Marvel-Blockbuster wird ein ganz neues Team aus Superheld*innen eingeführt, die vorher noch nicht im MCU aufgetaucht sind. Bei den Eternals handelt es sich um Wesen mit Superkräften, die vor Millionen von Jahren durch Alien-Experimente an Menschen entstanden sind.

Laut Comic Book ist jetzt ein neues Promo-Bild bei Reddit aufgetaucht, das einen sehr guten Blick auf die Eternals-Charaktere und ihre Anzüge bietet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu sehen ist ein Großteil des Eternals-Teams, das aus folgenden Mitglieder*innen besteht:

Auf dem Bild fehlt noch Game of Thrones-Star Kit Harrington, der als Daniel Whitman aka Black Knight dabei sein wird. In der Handlung des Films müssen die Eternals gegen die sogenannten Deviants kämpfen, die ebenfalls durch die Alien-Experimente entstanden sind.

Eternals ist im MCU ein Risiko

Für Marvel-Chef Kevin Feige und sein Team ist Eternals auf jeden Fall ein Wagnis. In der aktuellen Phase 4 des MCU geht es stark darum, frische Impulse in das Comicfilm-Universum zu bringen. Dazu gehört auch, mit den Eternals ähnlich wie damals bei den Guardians of the Galaxy eine bislang unbekannte Gruppe an unterschiedlichen Held*innen einzuführen und in großer Zahl einem Massenpublikum nahezubringen.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Kinostart von Eternals verschoben werden. In Deutschland soll der MCU-Blockbuster am 4. November 2021 erscheinen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.