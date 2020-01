MCU-Alternative: Neues Marvel-Universum schon vor Start gescheitert

Zwei von vier geplanten Marvel-Animationsserien wurden schon jetzt eingestellt. Auch ein geplantes Crossover im Avengers-Stil dürfte damit als gescheitert gelten.

Während sich das Marvel Cinematic Universe im Kino nach dem vorläufigen Avengers 4-Höhepunkt in der kommenden Phase 4 neu aufstellt, bilden sich um Marvel-Chef Kevin Feige herum neue, kleinere MCU-Alternativen. Eine davon ist beispielsweise Sonys Marvel-Universum, dem neben Tom Hollands Spider-Man die Antihelden Venom und Morbius angehören.

Auch im Serienbereich wurde zuletzt ein vergleichbares Projekt geplant. Der US-amerikanische Fernsehsender Hulu kündigte zuletzt vier neue Marvel-Animationsserien an, die im Avengers-Stil auf ein Crossover hinauslaufen sollten. Jetzt hat das Projekt jedoch einen großen Rückschlag erlitten.

Zwei der vier Marvel-Animationsserien sind eingestellt worden

M.O.D.O.K., Hit-Money, Tigra & Dazzler und Howard the Duck wurden von Hulu als vier neue, witzige Marvel-Animationsserien angekündigt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde die Produktion zu Tigra & Dazzler und Howard the Duck allerdings jetzt schon wieder eingestellt. Quellen des Hollywood Reporter geben an, dass Marvel anstelle von Hulu hinter dieser Entscheidung stehen soll. Ein offizielles Statement steht aber noch aus.



Scheitern dürfte somit auch ein ehemals geplantes Crossover namens The Offenders, das alle Helden dieser animierten Marvel-Serien im Avengers-Stil oder ähnlich wie Marvel's The Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage & Co.) zusammenbringen sollte.

Da aber zumindest Howard the Duck schon in den drei MCU-Blockbustern Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Avengers: Endgame in Cameos aufgetreten ist, dürfte die Figur auch in Zukunft sehr wahrscheinlich noch irgendwie im MCU auftauchen.

Die Produktion von M.O.D.O.K., in der es um einen Superschurken mit zu großem Kopf auf zu kleinem Körper geht, und Hit-Monkey, in dem sich ein japanischer Schneeaffe mithilfe des Geists eines amerikanischen Auftragskillers durch die Unterwelt Tokios kämpft (!), soll jedoch wie geplant fortgesetzt werden.

Trauert ihr dem gescheiterten Serien-MCU von Hulu nach?