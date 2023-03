MCU-Überraschung: Auf die erste Marvel-Serie 2023 bei Disney+ müssen wir noch lange warten

Marvel-Fans mussten lange auf MCU-Serien-Nachschub bei Disney+ warten. Jetzt hat Secret Invasion endlich ein Startdatum. Die Community muss sich noch ein wenig gedulden.

Wann startet die Marvel-Serie Secret Invasion bei Disney+?

She-Hulk: Die Anwältin liegt mittlerweile ganze fünf Monate zurück, auf Disney+ herrscht in Sachen neuen Marvel-Serien Ebbe. Aber jetzt ist klar, wann Nachschub kommen soll.

Wie unter anderem The Direct berichtet, soll Secret Invasion am 21. Juni 2023 bei Disney+ starten. Das geht aus einer Disney+-Mitteilung hervor, die mittlerweile nicht mehr beim Streamingdienst verfügbar ist.

Das Startdatum der Serie war zuletzt unsicher, da hinter den MCU-Kulissen einige Planänderungen vorgenommen wurden. Gerüchten zufolge hatte Marvel zunächst auf einen Start im Mai 2023 hingearbeitet.

Was passiert in Secret Invasion mit dem MCU?

Das passende Startdatum für Secret Invasion will in der Tat gut überlegt sein. Immerhin wird hier die Erde des Marvel-Universums von den außerirdischen Gestaltwandlern der Skrull bedroht, denen sich S.H.I.E.L.D.-Direktor Nick Fury (Samuel L. Jackson) in den Weg stellt. Für solche Umwälzungen lohnt sich die Wartezeit womöglich. Und was sind ein paar Monate, wenn das MCU 80 Jahre lang bestehen soll?

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

