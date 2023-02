Macht euch bereit für Avengers 27: Das Marvel-Universum soll 80 Jahre lang bestehen

Marvel-Chef Kevin Feige hat große Pläne für das Marvel Cinematic Universe. In einem neuen Interview wünscht sich der Produzent ein 80-jähriges Bestehen des Mega-Franchise.

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania beginnt diese Woche die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe. Es ist der insgesamt 31. Film des seit 2008 existierenden Franchise, was uns zu der Frage führt, wie lange die Geschichten um die einzelnen Superheld:innen überhaupt noch fortgesetzt werden können.

Wenn es nach Marvel-Chef Kevin Feige geht, sind wir noch nicht einmal bei der Halbzeit angekommen. Sechs Phasen hat er bereits komplett durchgeplant. In einem Interview mit Entertainment Weekly träumt er jedoch von einem deutlich umfangreicheren Ausbau des MCU. Sein Wunsch: Mindestens 80 Jahre lang soll es bestehen.



Mindestens 80 Jahre MCU: Die Avengers werden uns bis zur Rente begleiten

Feiges Vorbild sind die Comics, auf denen seine Filme und Serien basieren. Diese reichen über acht Dekaden in die Vergangenheit zurück und inspirieren bis heute.

Es ist wie mit Menschen, die in Comicläden gehen. Es gibt Spider-Man und die Avengers und die großen Titel. Manchmal schnappen sie sich ein Unikat oder ein Experiment von einem Künstler oder Autor, von dem sie Fan sind. Aus diesem Grund gibt es die Comics seit über 80 Jahren. Und ich will, dass Marvel Studios auch so lange besteht, wenn nicht sogar länger.

Einen konkreten Fahrplan stellt Feige allerdings nicht vor. Für ihn geht es erst einmal um die nächsten drei Jahre, die von den Ereignissen der Multiverse-Saga geprägt sind. Abgeschlossen wird das zweite übergreifende MCU-Kapitel von einem weiteren Avengers-Doppelschlag: 2025 startet Avengers 5: The Kang Dynasty, ehe Avengers 6: Secret Wars ein Jahr später das gesamte MCU auf den Kopf stellt.

Alle Phasen des Marvel Cinematic Universe:

Sollte sich das MCU weiterhin stabil im Kino halten und für neue Abos bei Disney+ sorgen, können wir davon ausgehen, dass uns in Zukunft noch viele weitere Filme und Serien erwarten. Unrealistisch scheinen die 80 Jahre nicht. James Bond kehrt auch seit über 60 Jahren immer wieder ins Kino zurück, auch wenn er inzwischen mehrere Darstellerwechsel hinter sich hat. Das MCU könnte sich auch alle paar Dekaden rebooten.

