Mega-erfolgreiche Film-Reihe überrollt Amazon-Charts: Alle 3 Teile sind nicht mehr aus der Top 10 zu kriegen

Es ist eine kleine Sensation: Aktuell befindet sich eine komplette Filmtrilogie in den Top 10 von Amazon Prime Video – und das bereits seit über einer Woche. Der Erfolg kommt trotzdem nicht überraschend.

Dass sich ein frisch veröffentlichter Film an die Spitze der Charts von Amazon Prime setzt, ist nichts Ungewöhnliches. Dass aber eine gesamte Reihe die Top 10 belagert, sieht man nicht alle Tage. Eigentlich schaffen das nur namhafte Franchises wie Harry Potter. Seit über einer Woche aber sind Prime-Abonnent:innen im Culpa-Fieber.

Bei Amazon Prime steht alles im Zeichen von Culpa Nuestra und den beiden Vorgängerfilmen

Mit Culpa Nuestra – Unsere Schuld startete letzte Woche das Finale der Culpables-Trilogie bei Amazon Prime und schoss innerhalb weniger Stunden auf Platz 1 der aktuell beliebtesten Filme des Streamers. Eine Woche später hat sich wenig getan: Culpa Nuestra denkt gar nicht daran, den seinen Platz freizugeben.

Die Neuveröffentlichung ist nicht allein: Auch die beiden Vorgänger halten sich stabil in der Top 10. Tatsächlich konnte nur der jüngste Action-Thriller mit Mark Wahlberg der höchst dramatischen Liebesgeschichte von Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) Konkurrenz machen. Die Culpables-Dominanz geht weiter.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 24. Oktober 2025):

Amazon Prime hat die Culpables-Trilogie von Mercedes Ron in Rekordgeschwindigkeit verfilmt. Jedes Jahr erschien ein neuer Teil und sorgte für starke Streaming-Quoten. Culpa Mia – Meine Schuld, der Auftakt der Reihe, mauserte sich 2023 laut Flixpatrol zum populärsten Film des Streamers, sodass Nachschub schnell bestellt wurde.

Mehr zu Culpa Nuestra:

Ab nach London: Der nächste Culpa-Film steht bei Amazon Prime schon in den Startlöchern

Nicht nur hat Amazon Prime in die Umsetzung der Originalreihe investiert. Innerhalb kürzester Zeit erhielt auch eine englischsprachige Neuverfilmung grünes Licht, die uns in die Straßen von London entführt. Der erste Teil, namentlich Culpa Mia – Meine Schuld: London, ist bereits erschienen. Die der zweite Teil folgt nächstes Jahr.