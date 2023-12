Jonathan Majors verurteilt: Marvel feuert den Bösewicht des nächsten Avengers-Films

Jonathan Majors sollte als Kang der nächste große Bösewicht im Marvel Cinematic Universe werden. Nachdem er vor Gericht schuldig gesprochen wurde, hat Marvel den Schauspieler entlassen.

Anfang des Jahres war Jonathan Majors einer der gefragtesten Stars in Hollywood. In dem Marvel-Blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania spielte er den nächsten großen Bösewicht des Superhelden-Franchise, während er durch Creed III seinen Einstieg ins Rocky-Universum schaffte. Im März wurde er verhaftet.

Nach Verhaftung im März: Jonathan Majors in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen

Vorgeworfen wurde Majors häusliche Gewalt und Körperverletzung. Die Vorwürfe kamen von Grace Jabbari, seiner damaligen Freundin. Sie beschuldigte Majors, dass er sie geschlagen hat, u.a. mit der Hand auf den Kopf. Majors wurde festgenommen. Im November startete der Prozess gegen den US-amerikanischen Schauspieler.

Knapp einen Monat später ist das Urteil bekannt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat eine Jury in New York entschieden, dass Majors in zwei von vier Anklagepunkten schuldig ist. Jetzt droht ihm bis zu einem Jahr Haft. Das Strafmaß steht allerdings noch nicht fest. Es wird voraussichtlich im Februar 2024 verkündet.

Marvel Studios feuert Jonathan Majors: In Avengers 5 wird der Schauspieler nicht als Kang zurückkehren

Wenige Stunden nach der Verkündigung reagierte Marvel Studios auf das Urteil und feuerte Majors, wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht. Majors war ein wichtiger Schauspieler für die Entwicklung des Franchise. Er verkörperte den Bösewicht Kang der Eroberer, der in mehreren Projekten eine zentrale Rolle einnahm.

Disney Jonathan Majors in Loki

Majors tauchte zum ersten Mal am Ende der 1. Staffel von Loki im Marvel Cinematic Universe auf und übernahm die Rolle danach zwei weitere Male: in der bereits erwähnten Ant-Man-Fortsetzung sowie der 2. Staffel von Loki. Geplant war mindestens ein weiterer Auftritt in dem fünften Avengers-Film, der seine Figur sogar im Titel trug.

Wie der Hollywood Reporter anmerkt, heißt der Film fortan nicht länger Avengers: The Kang Dynasty. Stattdessen wird er aktuell unter dem Arbeitstitel Avengers 5 geführt. Marvel steht nun vor zwei Optionen: Entweder wird die Figur neu besetzt oder komplett aus allen zukünftigen Projekten geschrieben. Beides ist möglich.

Nach Jonathan Majors Urteil: Marvel könnte Kang aus zukünftigen MCU-Projekten streichen oder neu besetzen

Marvel hat bereits in den vergangenen Monaten einige Schritte in die Wege geleitet, die andeuten, dass zukünftige Projekte umgearbeitet werden. So wurde Loki-Schöpfer Michael Waldron engagiert, um ein neues Drehbuch für Avengers 5 zu schreiben, während sich der ursprüngliche Regisseur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) einem anderen MCU-Film widmete.

Neubesetzungen sind in dem Franchise ebenfalls einige zu finden, bisher allerdings nie aufgrund einer Straftat. Bei Edward Norton, der ursprünglich den Hulk verkörperte, kam es etwa zu kreativen Differenzen, woraufhin Mark Ruffalo die Rolle übernahm. Marvel hat sich zu seinem weiteren Vorgehen in puncto Kang nicht geäußert.

Abseits von Marvel gibt es einen weiteren Film mit Majors, dessen Status unklar ist. Das Body-Builder-Drama Magazine Dreams feierte im Januar 2023 seine Premiere in Sundance. Das Studio Searchlight Pictures, das genauso wie Marvel zu Disney gehören, hat den Film bereits vor Monaten aus seinem Veröffentlichungskalender gestrichen.

Die Kinostarts der nächsten Avengers-Filme wurden vorerst nicht verschoben. Avengers 5 erscheint laut derzeitigem Plan am 29. April 2026. Avengers 6 folgt am 5. Mai 2027.