Mehrwertsteuer geschenkt: Holt euch Spitzen-OLEDs von LG und Samsung zu neuen Tiefstpreisen

Die beste Zeit, um einen neuen Fernseher zu kaufen, ist womöglich jetzt: MediaMarkt und Saturn schenken euch wieder die Mehrwertsteuer und ihr bekommt wirklich starke Rabatte auf aktuelle top-bewertete 4K-TVs von Samsung, LG, Panasonic und Philips.

Falls ihr am Amazon Prime Day keinen passenden Fernseher gefunden habt, solltet ihr jetzt die Ohren spitzen: MediaMarkt schenkt euch fast vier Tage lang die Mehrwertsteuer und damit könnt ihr einige richtige Schnäppchen machen. Darunter sind drei absolute Top-Modelle von LG und Samsung, der LG OLED G3, LG OLED C3 und der Samsung OLED S90C.

LG OLED C37 mit 65 Zoll zum Bestpreis bei MediaMarkt Deal Zum Deal

Diese Deals haben es in sich: MwSt geschenkt auf viele 4K-TVs

Der effektive Rabatt bei der MwSt-Aktion beträgt 15,97 Prozent. Daraus ergeben sich folgende Angebote:

LG OLED G3

LG OLED C3

4 x HDMI 2.1 mit 120 Hz

HDR10 und Dolby Vision

LG Magic Remote und gute Bedienung

Gaming-Features ALLM und VRR

Amazon Alexa und LG ThinkQ-Sprachassistenz

Samsung OLED S90C

Philips OLED 937

Der vielleicht beste Fernseher der Welt, wenn man nach der Meinung von Fachmagazinen geht. Bei hifi.de thront das High-End-Modell von LG ganz oben an der Spitze der besten OLED-Fernseher.Nur beim Ton der eingebauten Lautsprecher müsst ihr Abstriche gegenüber den Spitzenmodellen von Panasonic, Sony oder Samsung machen. Den G3 gibt es in 55 Zoll zum absoluten Hammerpreis. 150 Euro Cashback gibt es noch dazu.Die neueste Generation von LGs gehobener OLED-Mittelklasse trumpft wieder mit einemauf. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen:Nachteile sind die fehlende Unterstützung von HDR10+ und der etwas schwache Klang. Wenn euch das nicht stört, bekommt ihr einen aktuellen Top-Fernseher mit klasse Bild in 65 Zoll zum absoluten Bestpreis. Zusätzlich könnt ihr euch 150 Euro Cashback von LG sichern.Auch Samsung hat heiße OLED-Eisen im Feuer. Der S90C positioniert sich knapp unter dem Spitzenmodell S95C und ist mit seiner erstklassigen Bildqualität nur ganz knapp hinter LGs Flaggschiff anzusiedeln. Das Display geizt nicht, sondern ist auch hervorragend entspiegelt. Auch hier gibt's Gaming mit 4K in 120Hz dank 4 HDMI 2.1-Eingängen. Der Sound ist sogar ein bisschen stärker als beim LG G3. Dank Cashback gibt es den High-End-Fernseher von Samsung unglaublich günstig.Dieser Premium OLED hateingebaut und klingt wirklich gut. Außerdem könnt ihr euch auf die atmosphärische Hintergrundbeleuchtung Ambilight freuen, die es so nur bei Philips-Fernsehern gibt und eine wahnsinnig gute Stimmung erzeugt. Als Sahnehäubchen gibt es die Unterstützung der beiden wichtigsten HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+. Da kann der Philips sogar mehr als die oben vorgestellte Konkurrenz von LG und Samsung. Nur die TV-Menüs sind etwas verschachtelt. Auch den Philips OLED 937 gibt es zum Tiefstpreis.

Bis zum 30. Oktober um 8.59 Uhr habt ihr Zeit, um euch zu entscheiden. Doch wie immer bei guten Deals können die Produkte auch jederzeit ausverkauft sein. Schnell sein lohnt sich also. Es ist fraglich, ob die Deals am Black Friday mit diesen Hammer-Angeboten mithalten werden können.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.