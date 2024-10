"Meisterwerk": Erste Reaktionen zum Fantasy-Film Wicked versprechen ein Jahres-Highlight

Kurz vor Weihnachten erreicht uns eines der Fantasy-Highlights des Jahres: Die Musical-Adaption Wicked mit Ariana Grande erntet großartige Kritiken aus den USA.

Für Fantasy- und Musical-Fans gilt Wicked bereits seit Monaten als einer der meist erwarteten Filme des restlichen Kinojahres. Die Adaption des weltberühmten Broadway-Musicals gehört zu den aufwendigsten Fantasy-Produktionen der letzten Jahre und wartet nicht nur mit magischen wie detaillierten Sets, sondern auch mit Stars wie Ariana Grande und Cynthia Erivo auf.

Die Vorfreude auf den Film von Jon M. Chu hat sich soeben mindestens verdoppelt, denn die ersten Reaktionen zu Wicked haben uns aus den USA erreicht. Und die versprechen nicht weniger als ein "Meisterwerk".

"Perfektion": Reaktionen zu Fantasy-Musical Wicked überschlagen sich

So schreibt etwa Jazz Tangcay von Variety, dass Wicked die hohen Erwartungen an das Fantasy-Musical noch um Längen übertroffen habe:

Die Welt ist nicht bereit dafür, wie großartig Wicked ist. Jon M. Chu, Cynthia Erivo und Ariana Grande haben uns ein Musical-Meisterwerk geschenkt, das mehr ist, als wir je erwarten konnten.

Dabei wurden laut Tangcay alle Befürchtungen von Fans der Vorlage Der Zauberer von Oz sowie des Broadway-Musicals, mühelos weggewischt:

Als jemand der Der Zauberer von Oz und die Musik von Wicked liebt, war ich sehr skeptisch... Aber ich lag falsch! Wicked ist alles, was Kino sein sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Scott Menzel von We Live Entertainment stellt noch mehr Vergleiche zum Broadway-Musical an und nennt es eine der "besten Kino-Adaptionen eines Musicals" aller Zeiten:

Wicked ist ein kinematisches Spektakel, das eine der besten Kinoadaptionen eines Broadway-Musicals aller Zeiten darstellt. Jon M. Chu schafft es die Magie der Broadway-Show perfekt einzufangen und dabei auch einige einzigartige Blüten zum Material hinzuzufügen... Es gibt eine Szene, wegen der Fans der Broadway-Show absolut ausrasten werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erin Strecker von IndieWire stellt dazu Vergleiche zu anderen großartigen Musical-Adaptionen wie Chicago und Mamma Mia an – und hat dazu einige lobende Worte für Ariana Grande übrig:

Es macht mich glücklich zu bestätigen, dass Wicked die beste Musical-Adaption seit Chicago und Mamma Mia ist. Ariana Grande... ist Perfektion!?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Clayton Davis von Variety stimmt in die Lobgesänge seiner Kolleg:innen ein und stellt vor allem Ariana Grande als Glinda sowie Cynthia Erivo als Elphaba heraus:

Glinda ist die Rolle, für die Ariana Grande geboren wurde. Sie passt perfekt und gibt ehrlicherweise eine urkomische, Szenen-stehlende Performance. Cynthia Erivos himmlischen Klänge erlauben es ihr, sich Elphaba zu eigen zu machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weniger begeistert zeigt sich Drew Taylor von The Wrap, der in Wicked einige Fehler sieht, die ihm vor allem bei Realverfilmungen aus dem Hause Disney begegnen:

Wicked ist solide ‒ kostspielig realisiert, gelegentlich ziemlich berührend (die beiden Hauptrollen sind großartig). Aber [der Film] läuft in manche Fallen der Disney-Live-Action-Remakes, die ihm die Kraft rauben ‒ überlang, laut, über-designt. Alles in allem mochte ich ihn sehr und ich kann Teil 2 kaum erwarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Wicked ins Kino?

Wicked kommt in zwei Teilen ins Kino. Den Startschuss gibt der erste Teil in den deutschen Kinos am 12. Dezember 2024. Wicked - Part 2 erreicht uns dann etwa ein Jahr später, am 20. November 2025.