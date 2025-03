Millie Bobby Brown entfesselt beispiellosen Sci-Fi-Krieg: Letzter Trailer zu Netflix' teuerstem Film

In Kürze bricht bei Netflix ein beispielloser Sci-Fi-Krieg aus. So zeigt es zumindest der neueste Trailer zum bisher teuersten Film des Streamers, The Electric State.

Die gesamte Sci-Fi-Geschichte hindurch schon bekriegen sich Menschen und Roboter. Und bald auch auf Netflix: Wie der neueste Trailer zum unfassbar teuren The Electric State zeigt, erklären dort Millie Bobby Brown und ihre Blechkameraden ihren Unterdrückern den Krieg.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu The Electric State an:

The Electric State - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Blockbuster The Electric State ist Netflix' bisher teuerster Film

The Electric State spielt in einer retrofuturistischen Version des Jahres 1994. Nach einem Roboter-Aufstand wurden alle elektrischen Wesen in eine Art Ghetto namens The Electric State verbannt.

Die junge Michelle (Brown) ist auf der Suche nach ihrem Bruder Christopher (Woody Norman) und gerät dabei an den Herumtreiber Keats (Chris Pratt). Er könnte ihr, helfen in den Electric State zu betreten, um ans Ziel ihrer Reise zu gelangen. Aber der skrupellose Ethan Skate (Stanley Tucci) hetzt ihnen derweil seine Roboter-Armee auf den Hals.

The Electric State basiert auf dem gleichnamigen, illustrierten Roman von Simon Stålenhag, der viele Leser:innen mit seiner Bildgewalt beeindruckt. Um diesen Effekt wirksam in den Stream zu übertragen, hat Netflix viel investiert: Der Sci-Fi-Film von Joe und Anthony Russo (Avengers: Endgame) soll unglaubliche 320 Millionen US-Dollar gekostet haben und wäre damit der wohl teuerste Netflix-Film bisher.

Wann kommt The Electric State zu Netflix?

Dementsprechend groß ist die Vorfreude der Abonnent:innen auf das bevorstehende Sci-Fi-Spektakel. Und lange wird es nicht mehr auf sich warten lassen: The Electric State soll am 14. März 2025 bei Netflix erscheinen. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Giancarlo Esposito (Better Call Saul) und Colman Domingo (Sing Sing) vor der Kamera zu sehen. Zu den Originalstimmen gehört des Films gehört auch Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).