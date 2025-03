Große Netflix-Rückkehr im exklusiven Trailer: How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 4 erinnert jetzt schon an Breaking Bad

Wer die Auferstehung des deutschen Netflix-Serienhits How to Sell Drugs Online (Fast) noch immer nicht ganz glauben kann, darf sich jetzt vom Trailer überzeugen lassen. Moritz Zimmerman ist sein eigener Walter White.

Wer geglaubt hat, dass How to Sell Drugs Online (Fast) nach drei Staffeln vorbei sei, irrt gewaltig. Denn dreieinhalb Jahre nach dem, was gut das Finale hätte sein können, gibt es hier nun exklusiv den ersten Trailer zu Staffel 4. Der hat nicht nur Breaking Bad-Vibes im Gepäck, sondern verspricht eine genauso abgedrehte Rückkehr, wie wir das von der deutschen Ausnahmeserie gewohnt sind.



How to Sell Drugs Online (Fast) bei Netflix: Staffel 4-Trailer enthüllt Rachegedanken

Wir erinnern uns: In How to Sell Drugs Online (Fast) baute der Schüler Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) sich von seinem Kinderzimmer aus ein Drogenimperium auf. Mit seinem Kumpel Lenny (Danilo Kamperidis) rief er den lukrativen Online-Versand "MyDrugs" (später "Bonus Life") ins Leben und verschickte Ecstasy-Pillen und mehr an seine Kund:innen. Schnell wurden auch Moritz' Ex-Freundin Lisa (Lena Klenke) und sein Rivale Dan (Damian Hardung) in die Sache verstrickt. Am Ende von Staffel 3 landete der jugendliche Drogenbaron allerdings im Gefängnis – und daran knüpft nun der Trailer zu Staffel 4 an:

Schaut hier den ersten Netflix-Teaser Trailer zu Staffel 4 von How to Sell Drugs Online (Fast):

How to Sell Drugs Online (Fast) - S04 Trailer (Deutsch) HD

How to Sell Drugs Online (Fast) zählt zu den beliebtesten deutschen Netflix-Serien, die von dem Streamer als Originalproduktion ins Leben gerufen wurden. In Staffel 4 wird Moritz aus dem Gefängnis entlassen. Nach Jahren im Knast will er mit seinem Erfindungsreichtum diesmal einen legalen Weg zum Reichtum einschlagen.

Doch dann fällt Moritz aus allen Wolken, als er erfährt, dass sein bester Freund und sein Ex-Kontrahent (Lenny und Dan) mittlerweile erfolgreich zu zweit sein altes Start-up-Unternehmen Bonus Life leiten. Die Supplement-Firma hat Dan sogar den Titel als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer eingebracht. Da sieht Moritz Rot und er hat plötzlich nur noch ein Ziel: Wieder die Kontrolle über seine Schöpfung zu erlangen.

Wenn How to Sell Drugs Online (Fast) mit seiner Drogen-Aufstiegsgeschichte eines Ottonormalbürgers die deutsche Antwort auf Breaking Bad ist, dann lehnt auch der Trailer zu Staffel 4 sich genüsslich an die beliebte US-Serie an: Im Netflix-Video sitzt das Trio (bei Minute 1:20) beispielsweise gefesselt in einem Wagen in trockener Landschaft, die verdächtig an Albuquerque, New Mexico erinnert. Zufall?

Wann startet Staffel 4 von How to Sell Drugs Online (Fast) bei Netflix?

Der Netflix-Start der 4. Staffel How to Sell Drugs Online (Fast) steht bereits fest: Am 8. April 2025 sollen die fünf neuen Folgen bei dem Streaming-Dienst aufschlagen, was ungewöhnlicherweise ein Dienstag ist.