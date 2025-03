Millie Bobby Brown musste eine große Sache für Stranger Things opfern: "Ich habe nicht viele Freundschaften"

Gerade startete ihr neuer Film The Electric State bei Netflix. Bei dem Streaming-Giganten wurde sie vor einigen Jahren mit Stranger Things weltberühmt und musste dafür einiges opfern.

Millie Bobby Brown ist dank der bevorstehenden 5. Staffel von Stranger Things und ihrem aktuellen Netflix-Film The Electric State in aller Munde. Sie stand bereits von klein auf für Serien wie Navy CIS oder Modern Family vor der Kamera. Bei ihrem Durchbruch mit Stranger Things war sie gerade einmal zwölf Jahren. Daher ist es wenig verwunderlich, dass sie bereits 2018 vom TIME Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen wurde.

Doch so viel sie der Science-Fiction-Serie auch zu verdanken hat, musste sie für ihre Rolle große Opfer bringen. Dies erzählte sie kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair , in dem sie auf ihre Anfänge in der Schauspielbranche zurückblickte. Während andere Kinder in ihrem Alter in der Schule neue Freundschaften knüpfen konnten, sei ihre soziale Entwicklung durch die Dreharbeiten zu Stranger Things eingeschränkt worden.

Millie Bobby Brown bedauert: "Ich habe nicht viele Freundschaften"

Hierbei spielte nicht nur die Tatsache, dass sie privat unterrichtet wurde, eine große Rolle, sondern auch COVID. Während sie zu Beginn noch mit ihren Schauspielkolleg:innen in den Drehpausen Zeit verbringen konnte, wurden diese durch die Pandemie zunehmend voneinander isoliert. Zudem begann sie, auch andere Projekte wie Godzilla 2: King of the Monsters und Enola Holmes zu verfolgen, die ihren Zeitplan komplett ausfüllten.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Stranger Things Staffel 1 ansehen, mit der sie ihren großen Durchbruch hatte:

Stranger Things - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Obwohl sie sich selbst als extrovertiert bezeichnet, sei ihr Freundeskreis dementsprechend klein.

Ich habe nicht viele Freundschaften, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin nicht zur Schule gegangen, also habe ich nicht die besten sozialen Fähigkeiten, wenn es um Menschen meines Alters und Freund:innen geht.



Mit einigen ihrer Co-Stars, wie Noah Schnapp, würde sie sich zwar ab und zu noch treffen, mittlerweile liebe sie es jedoch, in erster Linie allein Zeit auf ihrer Farm zu verbringen und mit ihrer Fauna zu kommunizieren. Dennoch möchte sie an ihren sozialen Fähigkeiten arbeiten und das Verpasste nachholen.